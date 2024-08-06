Ripple’ın XRP’si 5 Ağustos’ta 0,43 dolara geriledi. Ancak son 24 saatte %15’lik bir toparlanma yaşayan XRP yeniden 0,50 doları aştı. Analistler, son yaşanan çöküşe rağmen XRP’nin gelecekteki potansiyeli konusunda iyimser.

Kripto para sektörü, 5 Ağustos’ta ciddi bir düzeltme yaşadı ve bu durum Ripple’ın XRP’sini de etkiledi. XRP’nin fiyatı 0,43 dolara kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesine indi. Bu süreçte XRP’nin piyasa değeri ise 25 milyar doların altına geriledi.

Ancak bugün (6 Ağustos) manzara oldukça farklı görünüyor. XRP, %15 oranında değer kazanarak psikolojik olarak önemli bir seviye olan 0,50 doların üzerine çıktı.

Son piyasa çöküşü ve ardından gelen toparlanma, kripto topluluğunda büyük tartışmalara yol açtı. Bazı sektör katılımcıları, XRP’nin 0,43 dolara kadar düşmesini büyük bir alım fırsatı olarak nitelendirdi.

Diğerleri ise önümüzdeki aylarda “çılgın bir patlama” yaşanması için korunması gereken önemli direnç seviyelerini belirtti. Bir X kullanıcısı, “Unutmayın, bu seviyelerden birçok kişi alım yapmak istiyordu.” şeklinde bir yorumda bulundu.

CRYPTOWZRD de tartışmaya katıldı ve XRP’nin son günlük grafiğini “biraz düşüş eğiliminde” kapattığını belirtti. Ancak, bugünkü yükselişle günlük bir mum formasyonu oluşabileceğini ve bunun da bir “çekiç” formasyonu olarak adlandırılabileceğini öne sürdü.

Çöküş ‘Dünyanın Sonu’ Olmayabilir

Birçok analist, dünkü dalgalanma sırasında XRP’yi mercek altına aldı. CrediBULL Crypto, XRP’nin değeri 0,39-0,48 dolar “hedef bölgesinde” kaldığı sürece her şeyin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Moon Lambo ve Cryptoinsightuk da görüşlerini paylaştı. Moon Lambo, XRP’nin düşüşünün “dünyanın sonu” olmadığını, aksine “bir fırsat” olduğunu savundu. Cryptoinsightuk ise bu büyük düzeltmenin “ilgi uyandıran ve tepki gösteren bir sıçrama” yaratan “iyi bir ilk adım” olduğunu düşünüyor.

Analist, “Kutunun biraz daha içine girmemizi isterim, hacimde bir yavaşlama, birikim yapan insanların artışı ve ardından yükseliş eğilimi gördüğümde, bir sonraki hamle için hazır olabiliriz… Tabii ki doğru olabilirsem. Belki de yanılıyorumdur.” diye ekledi.