XRP’nin blockchain ağı XRP Ledger için yeni bir değişiklik teklifi öne sürüldü. Ekosistemde ciddi bir iyileştirme yapma potansiyeline sahip teklif, XRP fiyatını da harekete geçirebilir.

XRP Ledger’a Kredi Özelliği Gelebilir

Geliştirici Vito Tumas ve Aanchal Malhotra tarafından sunulan teklif, XRP Ledger’a eşler arası kredi özelliği getirilmesini öngörüyor.

XRP’nin merkeziyetsiz finans (DeFi) kapasitesini önemli ölçüde geliştirebilecek bu teklif, herhangi bir aracı protokole gerek almadan, doğrudan XRP Ledger kullanıcılarının birbirlerine likidite sağlamasına olanak sağlayabilir.

Teklif kabul edilirse, XRP kullanıcıları varlıklarını tokenize ederek bu token’ları likidite havuzlarına yatırabilecek. Havuza yatırılan token’lar başkaları tarafından kredi olarak kullanılırken, sahiplerine de faiz kazandıracak.

Teklifin sunulması sonrası, likidite havuzlarına yatırılan token miktarı 820 bin artarak 2,1 milyon XRP’yi geçti.

Uzmanlar tüm bu gelişmeler ışığında XRP’nin yükseliş yolculuğuna yakında başlayacağını düşünüyor. Uzmanlara göre altcoin, bu boğa döngüsünde 20 dolara kadar yükselebilir.

XRP’nin geliştiricisi Ripple, şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davalık durumda. Dün gerçekleştirilen ön duruşmadan da uzlaşma kararı çıkmadı. Ancak davanın bu yıl içinde son bulması bekleniyor.

Ripple ve SEC arasındaki davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP üzerindeki baskıları tamamen ortadan kaldırabilir. XRP’nin bir menkul kıymet olmadığının mahkeme kararıyla doğrulanması, yalnızca altcoin’i değil, tüm kripto para piyasasını olumlu etkileyecektir.

XRP, son 24 saatte yüzde 3,8 değer kazandı. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 0,50 dolardan işlem görüyor.