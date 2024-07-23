Bir analiste göre, büyük bir rallinin başlaması için XRP’nin 0,70 ve 0,75 dolar aralığındaki direnci kırması gerekli.

Özet:

Ripple’ın kripto parası XRP, iki haftada yüzde 40 değerlenerek 0,60 doların üzerine çıktı. Bazı analistler XRP’nin 8 doların ötesine geçeceğini düşünüyor.

Günlük işlem sayısı ve açık pozisyon gibi kilit göstergeler yükselişte. Bu durum piyasaya güçlü bir katılım olduğunu gösterse de büyük bir ralli başlayacağı konusunda çekincesi olanlar da bulunuyor.

XRP Nereye Gidiyor?

Birkaç haftadır genel olarak yükseliş trendinde olan XPR, hafta sonu kısa bir süreliğine 0,55 doların altına geriledi. Yeni haftayla yeniden yukarı yönelen altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,599 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in yükselmeye devam edeceğini düşünen çok sayıda analist bulunuyor.

X kullanıcısı Armando Pantoja, yatırımcıların haziran başından beri yaklaşık 250 milyon XRP biriktirdiğini belirtti. Kullanıcı, altcoin’in 8 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor. Altcoin 0,70 dolar ve 0,75 dolar bölgesindeki direnci kırabilirse, fiyat rekoruyla sonuçlanabilecek yolculukta ilk engel aşılmış olacak.

Piyasanın durumuna daha da olumlu yaklaşan JAVON MARKS, XRP’nin dev bir yükseliş trendinin eşiğinde olduğunu söyledi. Analiste göre piyasa gücünü korursa, XRP 150 dolar gibi uçuk bir seviyeye kadar yükselebilir. Bu senaryo XRP’nin piyasa değerinin 15 trilyon dolara çıkması anlamına geliyor. Tüm kripto paraların değerinin 2,5 trilyon dolar olduğu düşünülürse, bu senaryonun pek de gerçekçi olmadığı söylenebilir.

Ralli ihtimaline şüpheyle yaklaşan analistlerden Cyclop, Eylül 2018’de XRP’ye 10 bin dolar yatıranların yatırımlarının hala aynı değerde olduğuna dikkat çekti. Hatta analist, XRP’nin uzak durulması gereken on kripto paradan biri olduğunu söyledi:

XRP, hızlı ve ucuz uluslararası para transferleri için tasarlandı. Temelde bakacak olursak, değer fazla şişen, gereksiz bir BTC fork’u.

Altcoin ile ilgili güncel göstergeler, piyasada yoğun bir katılım ve yatırımcı ilgisi olduğuna işaret ediyor. Günlük işlem sayısı, 19 Temmuz’da 5 milyona yaklaştı. Açık XRP pozisyonlarının değeri de 900 milyon dolar ile son üç ayın en yüksek seviyesinde. Açık pozisyon değerinin artması, yakında dalgalanmanın da artacağı anlamına geliyor.