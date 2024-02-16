XRP, Bitcoin’in liderlik ettiği ve altcoin’lerin onu izlediği devam eden yükseliş trendinde diğerlerinin gerisinde kaldı. Ancak altcoin, uygun koşulların oluşması halinde 1 doların üzerine çıkabilir.

Son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanan XRP, 0,56 dolarda civarında seyrediyor. XRP, en son 2021 yılında 1 doların üzerinden işlem gördü.

Fakat XRP, üç nedenden dolayı orta uzun vadede yeniden psikolojik öneme sahip bu seviyenin üzerine çıkabilir.

Davada Karar Bekleniyor

XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs, düzenleyicilerin hedefinde olan bir şirket. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP satan Ripple’ın kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

SEC’in şirkete 2020’de açtığı dava hala devam ediyor. Dava sürecinde kurumsal satışların menkul kıymet işlemi olduğu, bireysel satışların ise böyle değerlendirilemeyeceği belirlendi.

Ripple’ın avukat ekibi, davanın bu yıl sonuçlanmasını bekliyor. Ripple’ın lehine bir sonuç, XRP’yi yeniden 1 doların üzerine taşıyabilir.

Ripple Büyüyor, Piyasa Duyarlılığı Olumlu

SEC-Ripple davasının haberi piyasaya bomba gibi düştüğü sıralarda, Bitcoin’in liderlik ettiği boğa piyasası başlamıştı. XRP, bu dönemde davanın uyguladığı satış baskısına rağmen 0,5 dolar civarından 1,8 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, uzun süre sonra ilk kez 50 bin doları geçti. Yeni bir boğa piyasasının başlamış olma ihtimali tartışılıyor. XRP, benzer şekilde yine akıntıya kapılarak yükselişe geçebilir ve 1 doların üzerine çıkabilir.

Ripple’ın ekosistemi büyütme hamleleri de duyarlılığı olumlu yönde etkileyebilir. Ripple, kripto saklama hizmeti Metaco ile iş birliği yaptı. Ayrıca bir başka saklama hizmeti olan Standard Custody’yi satın aldı.

Tüm bu faktörler, XRP’yi 1 doların üzerine taşıyacak rallinin başlamasında etken olabilir.