XRP, mayıs başından beri ilk kez, kısa süreliğine de olsa 0,55 doları geçti.

Özet:

XRP son günlerde gösterdiği performans ile büyük kripto paraları geride bıraktı.

Analistler XRP’nin kilit direnç seviyelerinin üzerinde kalması halinde ralliyi sürdürebileceğini düşünüyor.

XRP Ralliye Hazır Mı?

Altcoin, birkaç gündür diğer kripto paralar ile birlikte yükseliyor. Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Solana (SOL) gibi kripto paralar da hem günlük hem de haftalık bazda yeşile döndü.

XRP, yedi günde yüzde 20’den fazla değer kazanarak en iyi haftalık performanslardan birini gösterdi.

Piyasa katılımcılarına göre XRP, önemli bir boğa piyasasının eşiğinde olabilir. XRP, ilk direnç seviyesi olan 0,46 doları geçmeyi başardı. Haftayı 0,53 doların üzerinde kapatması ise yükseliş trendini güçlendirebilir.

Dark Defender, XRP’nin 0,6044 dolar direncini test edeceğini düşünüyor. Analiste göre en büyük direnç 0,6649 dolarda bulunuyor ve bu direnç kırılırsa, çok büyük yükseliş hareketleri görülebilir.

XRP fiyatının yükselişini grafiğine uygulanan bir göstergenin sunduğu veriler de destekliyor. Bollinger bantları, analistler tarafından güncel trendleri ve potansiyel fiyat dönüşlerini tespit etmek için kullanılıyor. XPR/USD paritesine uygulanan Bollinger bantları, varlığın yakında ciddi şekilde dalgalanmaya başlayabileceğini ortaya koyuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP’nin geliştiricisi Ripple’a açtığı davanın da yakında sonlanması bekleniyor. Fred Rispoli ve Jeremy Hogan gibi avukatlar, davanın yaz bitmeden sonuçlanabileceğini söyledi.

Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatına satış baskısı uygulayan en büyük etkenlerden birini ortadan kaldırmış olacak. Altcoin, davanın çözüme kavuşmasıyla gerçek manada ralliye başlayabilir.