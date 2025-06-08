Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından XRP, son 24 saat içinde artan alım baskısıyla dikkat çekti. Bu ivme, 3 dolar seviyesine doğru yeni bir yükselişin habercisi olabilir.

XRP’nin piyasa değeri yalnızca bir günde yaklaşık 6,25 milyar dolar artarak 127,97 milyar dolardan 134,22 milyar dolara yükseldi. Bu büyük sermaye girişi fiyata da yansıdı. XRP şu anda 2,29 dolar seviyesinde işlem görüyor; bu, günlük bazda %4’ün, haftalıkta ise %6’ya yakın bir yükselişe karşılık geliyor.

XRP’de Hedef 3 Dolar mı?

Teknik analizde XRP, kısa vadeli trend için önemli kabul edilen 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyelerinde geziniyor. Daha uzun vadeli yükseliş eğilimini ise fiyatın halen 200 günlük SMA olan 1,90 doların üzerinde seyretmesi destekliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 46,61 seviyesinde ve bu da nötr bir görünüm sunsa da, yukarı yönlü hareket için hâlâ alan olduğunu gösteriyor.

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Theodor Coin’den analiz: Patlama mı geliyor?

Pseudonim analist Theodor Coin, 8 Haziran’da CoinMarketCap üzerinden yaptığı değerlendirmede, XRP’nin son iki haftadır daralan bir fiyat aralığında konsolide olduğunu ve fiyat dalgalanmalarının azaldığını belirtti. Bu tür yapılar tarihsel olarak keskin yön hareketlerinin öncüsü olabiliyor.

Analiste göre fiyatın 2,20 dolar ile 2,25 dolar bandında sıkışması, satıcıların zayıfladığını gösteriyor ancak alıcıların henüz baskıyı tamamen ele geçirmediğini ortaya koyuyor.

Özellikle 2,27 doların üzerindeki güçlü hacimli bir kırılım, fiyatı önce 2,90 dolara, ardından ise ters omuz-baş-omuz (iH&S) formasyonunun sağ omzunu oluşturacak şekilde 3 dolara taşıyabilir.

Ancak 2,20 doların altına yaşanacak olası bir kırılım, fiyatı önce 1,99 dolara, ardından daha kötü senaryoda 0,99 dolar gibi kritik makro destek seviyelerine doğru itebilir.

Davalar ve Temel Gelişmeler: SEC Takvimi Önemli

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki süregelen yasal savaş, XRP fiyatını yönlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar, bu sürecin seyrini yakından izliyor.

XRP yanlısı avukat Bill Morgan, 16 Haziran tarihini kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Bu tarihte SEC’in ABD Temyiz Mahkemesi’ne son duruma ilişkin raporunu sunması bekleniyor. Bu sunum, 60 günlük sürecin sonunu işaret edecek.

Morgan’a göre bu tarihte yeni bir gelişme yaşanmazsa, hem temyiz hem de karşı-temyiz süreci resmen başlayacak ve Ripple’ın davaya ilişkin yeni belgeler sunması gerekecek.