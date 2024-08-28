XRP balinalarının son 24 saatte ne kadar coin aldığını öğrenin.

Özet:

XRP balinaları son dönemde epey aktif. Balinalar yalnızca bir gün içinde milyonlarca dolar değerinde kripto para satın aldı.

Analistler tarihsel sinyallere dayalı olarak ralli öngörüyor.

Birikim Dönemi Başladı

Popüler X kullanıcısı Ali Martinez, balinaların geçtiğimiz 24 saatte 50 milyondan fazla XRP satın aldığını açıkladı. Mevcut kurlar ile bu miktarın değeri 30 milyon doları buluyor.

Balinaların yüklü alımlar yapması, XRP’yi belirli açılardan olumlu etkileyebilir. Piyasada dolaşan kripto para arzının azalması, fiyat yükselişiyle sonuçlanabilir (talebin aynı kalması veya artması halinde).

Balinaların birikimi artırması, ayrıca piyasaya olan güvenin arttığına işaret ediyor. Bu güveni gören diğer yatırımcılar da ekosisteme akın edebilir.

XRP balinaları temmuzun ikinci yarısında yoğun bir şekilde alım yapmıştı. Kripto paranın fiyatı, o dönemde 0,65 dolara fırladı. Ancak ağustos başında yaşanan düzeltme, büyük yatırımcıların alımdan uzak durmasına yol açtı. XRP fiyatı da o dönemde 0,45 doların altına çakıldı.

Büyük yatırımcılar için Ripple ve SEC davasının sonuçlanmasının ardından birikim dönemi yeniden başlamış gibi gözüküyor.

Davaya bakan hakim, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolar cezanın aksine, Ripple’ı 125 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Piyasa katılımcıları bu kararı zafer olarak değerlendiriyor.

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XRP, karar sonrası 0,64 dolara kadar yükseldi. Altcoin, piyasadaki mevcut düzeltmenin etkisiyle haber yayın saati itibarıyla 0,57 dolardan işlem görüyor.

XRP Ralliye Hazır Mı?

XRP son günlerde düşüş trendinde olsa da bazı analistler yakında ralliye başlayacağını düşünüyor. Bu analistlerden biri olan X kullanıcısı JD, Bollinger bantlarındaki daralmaya dikkat çekti.

Bollinger bantlarının daralması büyük bir hareketin yaklaştığının habercisi. Son iki döngüde daralan bantlar, bir yılda 10 kat ile 650 kat arası değer artışı ile sonuçlandı.

Analist DustyBC de XRP’de ralli bekliyor. Analist, üç yıldır oluşan boğa flaması formasyonunun XRP için 2 dolara işaret ettiğini söyledi.