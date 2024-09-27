XRP tahminlere göre ekim ayında 0,75 dolara kadar yükselebilir.

Kripto para piyasasının tamamı, Fed’in faizleri 50 baz puan indirmesiyle 2024’ün son aylarında canlandı.

BTC, ETH ve diğer altcoin’ler yüksek değer artışları kaydederken, Ripple’ın kripto parası XRP, diğerlerinin gerisinde kaldı. XRP, haftalık ve hatta aylık bazda neredeyse hiç değişim göstermedi. Ancak işler, kripto piyasaları için genellikle iyi geçen ekim ayında değişebilir.

Ekim Ayında XRP

Son yedi günde neredeyse hiç hareket etmeyen XRP, bir aylık zaman diliminde ise yalnızca yüzde 1,6 yükseldi. Kıyaslamak gerekirse, BTC ağustos sonundan beri yüzde 9, BNB yüzde 11, DOGE da yüzde 21’den fazla değerlendi.

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, CryptoPotato’ya verdiği demeçte XRP için çizdiği olası senaryoları açıkladı. İyimser senaryoya göre en büyük yedinci kripto para, ekim ayında yüzde 30 fırlayarak 0,75 doları görebilir.

Analiste göre, genel anlamda kripto piyasasına şu anda son derece olumlu bir duyarlılık hakim. Bu pozitif duyarlılık, özellikle Ripple ve SEC davasının olumlu bir şekilde nihayete ermesiyle korunabilir.

Lee, şöyle açıkladı:

Çoğu analist ve yatırımcı, yükseliş trendinin devam etmesini bekliyor. Böylece piyasaya daha fazla bireysel yatırımcı çekilebilir ve XRP fiyatı yükselebilir.

Teknik açıdan XRP, analiste göre kilit bir trend çizgisini geçerek yükseliş sinyali verdi. Kripto para şu anda 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. MACD ve RSI gibi göstergeler de yükseliş sinyali veriyor.

Neye Dikkat Edilmeli?

XRP için olumlu bir tablo çizen Lee, 0,45 dolar desteğine düzeltme riski olduğu konusunda uyardı. SEC, Ripple’a karşı temyize gitmeye karar verirse, XRP aşağı yönelebilir.

Lee, ekim ayı için yaygın olan parabolik ralli beklentilerinin tam tersi bir etki de yaratabileceğine inanıyor. Analist, yatırımcılara aşırı fiyat tahminlerine karşı dikkatli olmalarını söyledi.