Kripto para piyasasında bugün yeşil renk hâkim olurken, analistler daha fazla yükselişin kapıda olabileceğini söylüyor.

Özet:

XRP, ADA ve DOGE son 24 saatte güçlü fiyat artışları yaşadı.

XRP için analist 2,70 dolar hedefi verirken, DOGE ve ADA’da da önemli direnç seviyeleri aşıldı.

XRP’de potansiyel bir ETF haberi, fiyatı daha da yukarı çekebilir.

XRP İçin Sırada Ne Var?

XRP, son iki haftada yaşadığı sert düşüşle 1,60 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeden güçlü bir toparlanma göstererek 2 dolar desteğini yeniden kazandı.

$XRP appears to be forming an inverse head and shoulders pattern, potentially setting the stage for a bullish breakout toward $2.70. pic.twitter.com/LnhRA0zUqV — Ali (@ali_charts) April 23, 2025

Son 36 saatte XRP, 2,10 doların altından başlayarak 2,25 dolar seviyesine kadar yükseldi. Analist Ali Martinez, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu ve fiyatın %20 daha artarak 2,70 dolar seviyesine ulaşabileceğini söylüyor.

Martinez, XRP’nin teknik görünümünde ters omuz-baş-omuz formasyonuna dikkat çekerek bu hareketin güçlü bir boğa sinyali olduğunu belirtti.

Ayrıca, Ripple ETF’sinin onaylanabileceğine dair haberler de potansiyel olarak yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

Ancak ABD’de Ripple’ın yasal sürecinde yaşanabilecek olumsuz gelişmeler fiyatı tersine çevirebilir.

Dogecoin ve Cardano Çift Haneli Artış Kaydetti

DOGE: %13 yükselişle 0,182 dolara, ADA ise %11,5 artışla neredeyse 0,70 dolara yükseldi.

Özellikle DOGE’un 0,17 dolar direncini kırması kritik bir eşikti. Bu seviye geçilemeseydi, token %65’lik bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalabilirdi. Şu anda DOGE, yükselen üçgen formasyonundan çıkış yapıyor ve Martinez’e göre bu, fiyatı 0,195 dolar seviyesine taşıyabilir.

#Dogecoin $DOGE appears to be breaking out of an ascending triangle, with a potential upside target of $0.195! pic.twitter.com/P7dkmIiQ9B — Ali (@ali_charts) April 22, 2025

DOGE için de ABD’de bir ETF başvurusu ihtimali konuşuluyor. Ancak tahmin platformu Polymarket’e göre DOGE ETF onayı ihtimali %52 iken, XRP için bu oran %79 olarak öngörülüyor.

Cardano’da Hedef 0,77 Dolar

Polymarket verilerine göre, Cardano’nun bir ETF’e kavuşma ihtimali %57 olarak hesaplanıyor. ADA son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayarak analist Martinez’in hedeflediği 0,77 dolar seviyesine yöneldi.