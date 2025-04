Kripto para piyasasında bugün yeşil renk hâkim olurken, analistler daha fazla yükselişin kapıda olabileceğini söylüyor.

Özet:

XRP, son iki haftada yaşadığı sert düşüşle 1,60 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeden güçlü bir toparlanma göstererek 2 dolar desteğini yeniden kazandı.

$XRP appears to be forming an inverse head and shoulders pattern, potentially setting the stage for a bullish breakout toward $2.70. pic.twitter.com/LnhRA0zUqV

— Ali (@ali_charts) April 23, 2025