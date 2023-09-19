Ripple (XRP) fiyat tahminlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu, XRP fiyatının 500 dolara yükseleceğini öngören tahmin kadar uçuk değil.

Ripple (XRP) fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), 2020 yılının sonlarında açtığı davada yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle son dönemde oldukça inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

13 Temmuz’da Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Dolayısıyla bu, Ripple’ın bireysel yatırımcılara yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet yasaları uyarınca değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor. Ripple (XRP) Yargıç Analisa Torress’in bu kararının ardından %80’in üzerinde değer kazanarak neredeyse 1 dolar seviyesine yaklaştı.

Dolayısıyla bu gelişme sonrasında birçok kripto para uzmanı ve analist, XRP fiyatına yönelik iyimser öngörülerde bulunmaya başladı. Her ne kadar bu tahminlerden bazıları kulağa imkansız gibi görünse de nispeten daha ulaşılabilir tahminler de yok değil.

Bu tahminlerden sonucuncusu Twitter’daki bir kripto para analistinden geldi. EGRAG CRYPTO adlı bir Twitter analisti, XRP için 7 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. EGRAG CRYPTO, XRP’nin aylık grafiğinin önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. Analist, grafikteki kaya gibi sağlam mum gövdelerinin, XRP’nin piyasa yapısını gözler önüne serdiğini ifade etti.

EGRAG CRYPTO, 7 dolarlık XRP fiyat tahminine ilişkin şu açıklamaları kaydetti:

Haziran ayının en düşük seviyelerinden bu yana XRP raylar boyunca ilerliyor ve tahmin edin ne oldu? Tren resmi olarak raydan çıktı ve Valhalla’ya doğru ilerliyor!

EGRAG CRYPTO Ripple (XRP) da 0,33 ile 0,4 dolar olasılığının hala masada olduğunu ancak bu ihtimal gerçekleşse bile bunun yalnızca bir mola noktası anlamına geleceğini ifade etti.

EGRAG CRYPTO, Ripple’ın (XRP) önündeki en büyük zorluğun 0,80 dolar ile 1,3 dolar seviyelerinde olduğunu belirtti. EGRAG CRYPTO, XRP’nin bu fiyat seviyelerine tek bir mumda ulaşabileceğini iddia etti.

EGRAG CRYPTO XRP’deki ana hedefin 2,8 dolar ile 5,5 dolar aralığında olduğunu, hatta 6 ile 7 dolar aralığına dahi yükselebileceğine öngördü.