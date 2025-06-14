Ripple’ın yerel kripto para brimi XRP için 5 yıllık görünüm, düzenleyici netlik, kurumsal benimseme ve küresel ödeme sistemlerinde entegrasyona bağlı olarak şekilleniyor. Haziran 2025 itibarıyla 2,24 seviyelerinde işlem gören XRP’nin piyasa değeri 132 milyar dolar sınırını aştı. Şimdi gelin, 2030’a uzanan XRP fiyat tahminlerine yakından bakalım.

göz atalım.

50 günlük (2,26) ve 200 günlük (1,91) ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Zincir üstü veriler, %4,8 volatilite ve 74 seviyesinde “korku ve açgözlülük” endeksi ile yükseliş iştahına işaret ediyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin 5 yıl içinde SWIFT’in likiditesinin %14’ünü taşıyabileceğini öngörüyor.

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Ripple’ın Kurumsal Hedefleri

RLUSD stabil kripto parası piyasaya sürüldü. ABD Hazine tahvilleri tokenize edildi ve XRPL üzerinde işlem görüyor.

2023’teki mahkeme kararı XRP’nin perakende işlemlerde menkul kıymet olmadığını belirledi, bu da yasal güvenilirliği artırdı.

5 Yıllık Fiyat Tahminleri: 2030 Yılı Senaryoları

Temel senaryo 2,86 Binance modellerine göre %5-6 yıllık büyüme öngörülüyor. CoinCodex iyimser senaryo kurumsal talep artışını öngörerek 5,60 dolar ile 6,20 dolar tahmininde bulunuyor. Boğa senaryosunda ise Ripple’ın SWIFT’e alternatif olarak kullanılması halinde 10 dolar ile 26 dolar tahmininde bulunuluyor. Bitwise aşırı iyimser senaryoda XRP’nin 30 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Kötümser senaryoda ise regülasyon belirsizliklerinin artması, rekabet ve ayı sezonu gibi faktörler nedeniyle 0,10 dolar seviyesine işaret ediliyor.

XRP’nin Piyasa Değeri Hedefi

Ethereum’un şu anki piyasa değerini ikiye katlamak için XRP’nin %15 ile 25 arasında yıllık büyüme yakalaması gerekiyor. Bu da yaklaşık 600 milyar dolar piyasa değeri anlamına geliyor.

Sonuç olarak Ripple, kurumsal çözümlerle ödeme altyapısına derinlemesine entegre olursa; XRP’nin 3 dolar ile 6 dolar bandına yerleşmesi makul bir hedef. Daha güçlü benimseme ve düzenleyici istikrar sağlanırsa 10 dolar ve üzeri seviyeler de mümkün.

Ancak SEC temyizi, alternatif fintech çözümleri ve genel piyasa koşulları, bu yolu engebeli hale getirebilir. Bu yüzden yatırımcıların; kullanım istatistikleri, hukuki gelişmeler ve küresel makro trendleri yakından izlemesi kritik.