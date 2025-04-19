Önde gelen Bitcoin savunucularından Samson Mow, son açıklamaları kripto para topluluğunda tartışma yarattı. Mow, paylaşımında XRP’nin 5.800 dolara yükselip yükselemeyeceğini değerlendirdi.

Mow, XRP’nin toplam arzının tıpkı Bitcoin gibi 21 milyona gerilemesi halinde bile 5.800 dolarlık bir değerlemeyi hak etmediğini söyledi. CoinGecko verilerine göre XRP’nin toplam arzı 100 milyar seviyesinde ve bu Bitcoin’in 21 milyonla sınırlı arzının yaklaşık 4.762 katına denk geliyor.

Those numbers are calculated by taking the market cap of the alts and dividing by 21 million, thus framing their supply in terms of Bitcoin supply. ETH: $193B market cap / 21M = $9,200 Instead of buying that one twenty-one millionth of Etherium, you could buy just 0.11 BTC. — Samson Mow (@Excellion) April 19, 2025

Mow, birçok altcoin’in toplam arzları yüzünden yatırımcılarda psikolojik bir etki olan birim yanılgısı yarattığını ve bu altcoin’lerin Bitcoin’e kıyasla daha değerli göründüğünü söyledi.

Mow’a göre milyarlarca hatta trilyonlarca arzı olan token’lar, fiyatları çok düşük olduğu için yatırımcıya cazip gelebiliyor. Ancak bu, söz konusu altcoin’lerin gerçek piyasa değerlerini tam olarak yansıtmayabiliyor. Mow paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yanılgıyı ortadan kaldırırsak, altcoin’lerin fiyatı matematiksel olarak birkaç bin dolar olabilir. Ama bu bile onların Bitcoin’in değerine yaklaşacağını göstermez.”

XRP, ETH ve SOL Örneği

Mow, Bitcoin’in 21 milyonluk arzını, altcoin’lerin piyasa değerine bölerek XRP’nin 5.800 dolar, Solana’nın (SOL) 3.400 dolar, Ethereum’un (ETH) ise 9.200 dolar olması gerektiğini belirtti. Mow, bu rakamların tamamen matematiksel bir hesaplama olduğunu vurguladı.

“Örneğin ETH: 193 milyar dolar piyasa değeri / 21 milyon = 9.200 dolar.”

Ancak Mow’a göre bu rakamlar tamamen teorik ve gerçek piyasa değerini yansıtmıyor:

“Gerçekte bu altcoin’lerin bu kadar değerli olması mümkün değil.”

Just thinking that we need a better name for one twenty-one millionth. We should use Finney for that. Right now it's uncommon, but a Finney defined as 10 sats – I bet you didn't even know that. No one needs a unit for 10 sats. But we do need an easy to way refer to 1/21… https://t.co/yTMGpXVIbi — Samson Mow (@Excellion) April 19, 2025

“XRP 2 Dolar, Bitcoin 85.000 Dolar” Yanılsaması

Mow, birçok yatırımcının “XRP 2 dolar, Bitcoin 85.000 dolar. O zaman XRP daha ucuz.” gibi düşündüğünü, ancak bunun bilinçsiz yatırımcıları yanıltan bir tuzak olduğunu belirtti. Mow, birim yanılgısının kripto para piyasasına yeni giriş yapan yatırımcıları ciddi şekilde yanılttığını söyledi.

Yeni Birim Önerisi: “Finney”

Mow ayrıca, Bitcoin ve büyük altcoin’lerde 21 milyonda bir arz birimine özel bir ad verilmesi gerektiğini öne sürdü.

Halihazırda Bitcoin’de 10 satoshi için kullanılan “Finney” (Bitcoin öncüsü Hal Finney’den) adının, bu 1/21.000.000’lik birimler için standart hale getirilmesini önerdi:

“Bir Finney:

Bitcoin için şu an = 85.000 dolar,

ETH için = 9.200 dolar,

Altın için = 1.000.000 dolar.”

Mow, topluluğa bu fikirle ilgili görüşlerini paylaşmaları çağrısında bulundu.