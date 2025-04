Önde gelen Bitcoin savunucularından Samson Mow, son açıklamaları kripto para topluluğunda tartışma yarattı. Mow, paylaşımında XRP’nin 5.800 dolara yükselip yükselemeyeceğini değerlendirdi.

Mow, XRP’nin toplam arzının tıpkı Bitcoin gibi 21 milyona gerilemesi halinde bile 5.800 dolarlık bir değerlemeyi hak etmediğini söyledi. CoinGecko verilerine göre XRP’nin toplam arzı 100 milyar seviyesinde ve bu Bitcoin’in 21 milyonla sınırlı arzının yaklaşık 4.762 katına denk geliyor.

Those numbers are calculated by taking the market cap of the alts and dividing by 21 million, thus framing their supply in terms of Bitcoin supply.

ETH: $193B market cap / 21M = $9,200

Instead of buying that one twenty-one millionth of Etherium, you could buy just 0.11 BTC.

— Samson Mow (@Excellion) April 19, 2025