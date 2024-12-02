Ripple’ın yerel token’ı XRP, Kasım ayında en iyi performans gösteren kripto para oldu.

Son bir aylık zaman diliminde yüzde %350 oranında değer kazanan XRP böylelikle 2,5 dolarla son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. XRP bu seviyelere son olarak 2018 yılının Ocak ayında yükselmişti.

Bu devasa yükselişle birlikte Ripple’ın XRP’si piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında yeniden üçüncü sıraya geri döndü. Gelin XRP’deki yükselişin 3 olası nedenine yakından bakalım.

Balinaların Etkisi: Büyük Alımlar

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı. 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Donald Trump, kampanya sürecinde SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağını vadetmişti. Trump’ın zaferinden günler sonra SEC Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025 tarihinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler XRP’ye yönelik ilgiyi arttırdı ve varlığın fiyatını 0,6 dolardan 2,5 doların üzerine çıkaran boğa koşusunu tetikledi. Bu süreçte balinalar da XRP’ye büyük ilgi gösterdi. Santiment verilerine göre, 1 ila 10 milyon XRP tutan cüzdanlar sadece üç hafta içinde 679 milyon XRP satın aldı. Ayrıca, XRP’nin cüzdan sayısı 5,5 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veri, varlığın altında güçlü bir talebin olduğunu gösteriyor.

🚀 XRP has skyrocketed to an astounding $2.49 market value for the first time since January 8, 2018. The 6-year (nearly 7-year) high comes as wallets with 1M-10M XRP have accumulated 679.1M tokens (currently worth $1.66B) in just 3 weeks. Also, total non-empty XRP wallets have… pic.twitter.com/bIsfOqdCQX — Santiment (@santimentfeed) December 2, 2024

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, seçimi Donald Trump’ın kazanmasının ABD’deki kripto para şirketlerini olumlu etkilediğini söyledi. Zira Demokratların sektöre yönelik düşmanca tutumunun sona ermesiyle, XRP gibi varlıklara yönelik ilgi arttı.

Ripple’ın Stabilcoin’i RLUSD’nin Lansmanı

Ripple bu yılın başlarında kendi stabilcoin’ini başlatacağını duyurdu. Ripple’ın 4 yıldır devam eden SEC davasına rağmen RLUSD adlı kendi stabilcoin’ini çıkarma planı da XRP’deki yükselişi tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

2024 yılının Aralık ayı itibariyle New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından onay bekleyen bu stabilcoin’in önümüzdeki günlerde piyasaya sürülebileceği öngörülüyor. FoxBusiness, RLUSD’nin 4 Aralık gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebileceği bildirdi.

Ripple’ın kendi stabilcoin’ini çıkarması, şirketin artık yalnızca uluslararası ödeme çözümleriyle değil, aynı zamanda stabilcoin ekosistemiyle de adından söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.

Regülasyonlardaki Değişim Rüzgarı

Donald Trump’ın seçimi kazanmasıyla ABD’deki düzenleyici ortamın değişeceğine yönelik beklentiler de XRP’nin yükselişte belirleyici rol oynadı. ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump’ın kampanya sürecinde yaptığı kripto para yanlısı açıklamalar ve SEC Başkanı Gary Gensler’in 20 Ocak 2025’te görevden ayrılacağını duyurması, piyasadaki olumlu havayı destekledi.

Seçimlerin ardından kripto piyasalarına 1,3 milyar dolardan fazla giriş oldu ve XRP, bu süreçte en çok dikkat çeken varlık oldu. Gensler döneminde baskı altında olduğu düşünülen XRP, bu düzenleyici değişikliklerle birlikte yeniden özgürlüğüne kavuşuyor gibi görünüyor.

Sonuç olarak XRP’nin Kasım ayındaki olağanüstü yükselişi, balina alımları, RLUSD’ye ilişkin beklentiler ve ABD’deki regülasyon değişimleri gibi beklentiler etrafında şekillendi. Ripple’ın token’ı, yalnızca fiyat artışıyla değil, sektördeki stratejik konumlanmasıyla 2024 yılında en çok dikkat çeken kripto para projelerinden biri oldu.