Ripple’ın yerel token’ı XRP, Kasım ayında en iyi performans gösteren kripto para oldu.

Son bir aylık zaman diliminde yüzde %350 oranında değer kazanan XRP böylelikle 2,5 dolarla son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. XRP bu seviyelere son olarak 2018 yılının Ocak ayında yükselmişti.

Bu devasa yükselişle birlikte Ripple’ın XRP’si piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında yeniden üçüncü sıraya geri döndü. Gelin XRP’deki yükselişin 3 olası nedenine yakından bakalım.

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı. 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Donald Trump, kampanya sürecinde SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağını vadetmişti. Trump’ın zaferinden günler sonra SEC Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025 tarihinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler XRP’ye yönelik ilgiyi arttırdı ve varlığın fiyatını 0,6 dolardan 2,5 doların üzerine çıkaran boğa koşusunu tetikledi. Bu süreçte balinalar da XRP’ye büyük ilgi gösterdi. Santiment verilerine göre, 1 ila 10 milyon XRP tutan cüzdanlar sadece üç hafta içinde 679 milyon XRP satın aldı. Ayrıca, XRP’nin cüzdan sayısı 5,5 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veri, varlığın altında güçlü bir talebin olduğunu gösteriyor.

🚀 XRP has skyrocketed to an astounding $2.49 market value for the first time since January 8, 2018. The 6-year (nearly 7-year) high comes as wallets with 1M-10M XRP have accumulated 679.1M tokens (currently worth $1.66B) in just 3 weeks. Also, total non-empty XRP wallets have… pic.twitter.com/bIsfOqdCQX

