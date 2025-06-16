XRP, şu anda yaklaşık 2,15 dolar seviyesinde işlem görse de teknik göstergeler, fiyatın yakın vadede 1,85 dolara kadar düşebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle Bollinger Bantları grafiğindeki son kırılım, düşüş ihtimalini güçlendiriyor.

2,32 Dolar Altında Kapanış Kritik

XRP grafiği, son haftalık kapanışta Bollinger Bantları’nın orta çizgisi olan 2,32 doların altına sarktı. Bu seviye, son haftalarda hem destek hem direnç olarak çalışan bir pivot noktasıydı. Teknik analizde bu çizginin altına inilmesi, momentumun artık satıcılardan yana olduğunu gösteriyor.

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1,85 Dolara Gerileyebilir mi?

Bollinger Bantları’nın alt sınırı şu an 1,85 dolar civarında. XRP fiyatı Nisan ayından bu yana bu seviyenin altına inmedi. Geçmişte bu seviyeye dokunulduğunda hızlı tepki alımları görülse de, bu kez piyasa daha sakin ve alım iştahı zayıf. Analistler, önümüzdeki 1-2 hafta içinde 1,85 doların yeniden test edilebileceğini belirtiyor.

2 Dolar Desteği Kritik

2 dolar seviyesi, yatırımcılar açısından psikolojik bir destek haline gelmiş durumda. Ancak teknik yapının zayıf kalması durumunda bu seviye aşağı yönlü kırılabilir ve XRP, yavaş ama istikrarlı bir düşüş trendine girebilir.

Boğalar devreye girmezse düşüş sürebilir. Üst Bollinger bandı 2,79 dolar ve orta çizgi 2,32 dolar. XRP’de alt band hedefi ise 1,85 dolar. Boğaların yeniden kontrolü ele alması için XRP’nin kararlı biçimde 2,32 dolar üzerine çıkması gerekiyor. Aksi hâlde, ayıların hâkim olduğu bu ortamda daha fazla yatırımcı temkinli davranmaya devam edebilir.

Sonuç olarak Bollinger Bantları, XRP’nin önümüzdeki günlerde 2 dolar altına sarkabileceğini ve 1,85 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor. Alıcılar kısa sürede devreye girmezse bu düşüş kaçınılmaz olabilir.

XRP’de 2 doların altı kapanış oldukça kritik ve düşüş trendini hızlandırabilir. Yatırımcılar için “geri sayım” başlamış olabilir.