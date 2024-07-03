Analistlere göre XRP, 2021 yılının Nisan ayında kaydedilen 2 dolar seviyesini hedefliyor.

XRP’de kritik kırılımın yaklaştığını belirten analistler, Ripple-SEC davasının da sonuçlanmasıyla XRP fiyatının 2 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

🚀 $XRP is showing strong signs of a breakout! It’s testing April 2021 highs and the moving averages suggest a bullish trend. Next target: $2.00! This will happen sooner than later 💯 #Crypto #XRP pic.twitter.com/5l1iU3kXPL — Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) July 2, 2024

Ripple’ın XRP’si son yıllardaki en yüksek seviyesini 2021 yılının Nisan ayında 2 dolarla kaydetmişti. XRP’de hareketli ortalamalar (MACD) da yükseliş trendine işaret ediyor.

Analistler, XRP fiyatının 3,5 yıldır devam eden Ripple-SEC davası nedeniyle baskılandığını belirtirken XRP’nin kritik bir dönemece yaklaştığına inanıyor. Ancak bazı göstergeler, XRP’nin önemli bir boğa koşusuna hazırlandığını gösteriyor.

Şu anda konsolidasyon süreci içerisinde hareket eden XRP’de fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. Günlük, haftalık ve aylık XRP grafikleri XRP’nin 2 dolara yükselebileceğine işaret ediyor. XRP’nin yükseliş trendini başlatabilmesi için 0,4962 dolar ve 0,5720 dolarlık dirençlerini aşması ve 0,4637 dolar desteğinin üzerinde kalması gerekiyor.

Ripple-SEC davasının sonuçlanması yalnızca XRP için değil kripto para piyasasının geri kalanı için de olumlu bir gelişme olabilir. Zira SEC, XRP’nin dışında onlarca farklı kripto parayı menkul kıymet olarak kategorize ediyor.

Kritik bir eşikte olan XRP’de yatırımcı beklentileri de oldukça yüksek. Analistler ve yatırımcılar, XRP’nin düşüş trendinden çıkıp yükseliş trendini başlatıp başlatamayacağını yakından takip ediyor.