XRP, 11 Mart’ta uzun süredir görülmeyen bir değer artışı kaydetti. Ancak altcoin, ralliye henüz yeni başlıyor olabilir.

Ripple’ın geliştirdiği kripto para XRP, 2024 boğa piyasasında şimdiye kadar diğer kripto paraların gölgesinde kalmıştı.

XRP, 11 Mart’ta bir günde yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. Günü 0,60 dolar civarından açan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,74 dolara yükseldi. XRP’nin haftalık değer artışı yüzde 14, aylık değer artışı ise yüzde 41 ölçülüyor.

Altcoin, analistlere göre yükselişe daha yeni başlıyor olabilir.

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO (X kullanıcı adı @egragcrypto), XRP/USD paritesinin 3 aylık grafiğini inceledi.

Analiste göre, grafikte çekiç formasyonu oluşmaya başladı. Çekiç formasyonları, düşüş sürecinden sonra yükseliş trendinin başladığına işaret ediyor.

EGRAG CRYPTO, XRP’nin yakında 1,2 doları test edeceğini düşünüyor. “Daha önce görülmemiş” bir rallinin başlayacağını düşünen analistin bu döngüdeki hedefi ise 2 dolar.

Analist, şöyle ekledi:

#XRP 3 Months Candle – It's #BULLISH AF: 🐂💥

A) The Triangle formation is still intact 🔺

i) Previous Cycle extended way beyond the

measured move (Blue Line) of the Triangle 📈

ii) This time, if we just take the same measured move

(Green… pic.twitter.com/8BcCqCGDtC

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) March 5, 2024