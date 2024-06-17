Tokentus Investment AG CEO’su Oliver Michel, Der Aktionär’a röportaj verdi. Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda gerçekleşen röportajda XRP’nin 2024 yılı fiyat performansına ve yatırımcıların beklentilerinin altında yatan nedenlere değinildi.

Oliver Michel, XRP’nin son bir yıllık süreçte piyasanın geri kalanına kıyasla görece durağan kaldığını ve çoğunlukla 0,50 ila 0,52 dolar arasında seyrettiğini söyledi. Muhabir, XRP’nin bu durağan performansının ETH ve SOL’da yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla tezat oluşturduğuna dikkat çekti.

Analist Oliver Michel, yatırımcıların beklentilerini güçlendiren tarihsel eğilime vurgu yaptı. Michel, XRP’nin 2014 yılından 2017 yılının başına kadar belirgin bir kırılma ile bir kama formasyonu oluşturduğunu ve sonrasında %4.300’lük artış yaşadığını belirtti. Bu süreçte XRP fiyatı 2017 Ocak ayındaki 0,006 dolarlık düşük seviyeden Aralık ayında 0,2522 dolara yükselerek 40 kat artış gösterdi.

Bu kırılımdan önce bir süre yatay seyir izleyen XRP sonrasında 3,84 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Oliver Michel, yatırımcıların XRP’nin geçmiş yıllardaki performansı nedeniyle gelecekteki fiyat performansı konusunda iyimser olduklarını söyledi. Michel’a göre yatırımcılar XRP’de önümüzdeki dönemde benzer bir fiyat artışı yaşanacağı umuduyla hareket ediyor.

XRP grafiğinde yıllar sonra başka bir kama formasyonunun oluşması, yükseliş beklentilerini daha da güçlendiriyor.

Oliver Michel, XRP’nin astronomik yükselişler yaşama olasılığını kabul etmekle birlikte 2024 yılı için 8 dolar ile 10 dolar aralığına işaret eden 20 katlık bir yükselişin daha gerçekçi olduğuna inanıyor.

Oliver Michel’ın önde gelen XRP destekçilerinden ve yatırımcılarından biri olduğunu belirtmekte fayda var. Oliver Michel daha önceki analizlerinden birinde ise XRP’nin küresel çapta rezerv para birimi olacağına dair görüşlerini paylaşmıştı.