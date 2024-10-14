Yatırımcıların XRP’de Takip Ettiği Gelişmeler

Bir analist, aylık grafiklerde XRP’nin büyük bir simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğunu belirtiyor. Bu formasyondan olumlu bir şekilde kırılmasıyla XRP fiyatı 1,30 dolara kadar yükselebilir. Bu da mevcut fiyatlardan %120’lik artışa denk geliyor.

Ekim ayı başındaki satış baskısına rağmen XRP’deki piyasa duyarlılığı değişmedi. Yatırımcıların %80’inden fazlası, XRP’nin toparlanacağını ve güçlü bir ralliye başlayacağını öngörüyor. XRP’nin yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği etkileyici performans da bu beklentileri destekliyor.

XRP Fiyat Analizi

XRP/USD paritesi Ekim ayı başındaki satış baskısının ardından durgun seyrediyor. XRP’de ilk destek seviyesi olarak 0,50 dolar ve direnç seviyesi olarak 0,55 dolar öne çıkıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %80’lik yükseliş yaşayan XRP’de yatırımcılar hala iyimser.

XRP’nin 0,55 dolar direncini aşarak toparlanmaya devam etmesi halinde yatırımcıların risk iştahı daha da artabilir. XRP’de Eylül ayında kaydedilen 0,66 dolarlık yerel zirvenin üzerine yükselişle sonuçlanan bir ralli, 0,74 dolar ve 1 dolar seviyelerine olası yükselişlerin önünü açabilir. Elbette bu senaryonun gerçekleşebilmesi için XRP’nin işlem hacminin de kayda değer ölçüde artması gerekiyor.

Öte yandan XRP fiyatının beklenmedik bir düşüşle 0,50 doların altına gerilemesi, bu öngörüleri geçersiz kılacaktır.