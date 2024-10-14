2024 yılının üçüncü çeyreğinde %80 kayda değer oranda artış yaşayan XRP, son çeyreğin ilk günlerinde durağanlaştı. Ekim ayının ilk iki haftasında yatay seyir izleyen XRP, 0,52 dolar ile 0,54 dolar aralığında işlem görüyor.
Analistler, XRP’nin 0,55 dolar direncini geçmeyi başaramaması halinde düşüş trendinin devam edebileceğini ve XRP fiyatının 0,50 doların altına gerileyebileceğini öngörüyor. XRP özellikle temyiz sürecine giren Ripple-SEC davasıyla birlikte Temmuz ayındaki düşük seviyelerini yeniden teste edebilir.
Yatırımcıların XRP’de Takip Ettiği Gelişmeler
Bir analist, aylık grafiklerde XRP’nin büyük bir simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğunu belirtiyor. Bu formasyondan olumlu bir şekilde kırılmasıyla XRP fiyatı 1,30 dolara kadar yükselebilir. Bu da mevcut fiyatlardan %120’lik artışa denk geliyor.
Ekim ayı başındaki satış baskısına rağmen XRP’deki piyasa duyarlılığı değişmedi. Yatırımcıların %80’inden fazlası, XRP’nin toparlanacağını ve güçlü bir ralliye başlayacağını öngörüyor. XRP’nin yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği etkileyici performans da bu beklentileri destekliyor.
XRP Fiyat Analizi
XRP/USD paritesi Ekim ayı başındaki satış baskısının ardından durgun seyrediyor. XRP’de ilk destek seviyesi olarak 0,50 dolar ve direnç seviyesi olarak 0,55 dolar öne çıkıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %80’lik yükseliş yaşayan XRP’de yatırımcılar hala iyimser.
XRP’nin 0,55 dolar direncini aşarak toparlanmaya devam etmesi halinde yatırımcıların risk iştahı daha da artabilir. XRP’de Eylül ayında kaydedilen 0,66 dolarlık yerel zirvenin üzerine yükselişle sonuçlanan bir ralli, 0,74 dolar ve 1 dolar seviyelerine olası yükselişlerin önünü açabilir. Elbette bu senaryonun gerçekleşebilmesi için XRP’nin işlem hacminin de kayda değer ölçüde artması gerekiyor.
Öte yandan XRP fiyatının beklenmedik bir düşüşle 0,50 doların altına gerilemesi, bu öngörüleri geçersiz kılacaktır.
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