Hareketli geçen son birkaç haftanın ardından Bitcoin 34.000 dolar bandında konsolide oluyor. Bu süreçte bazı altcoin’lerde keskin fiyat hareketlilikleri yaşanıyor.

Son dönemde en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında Ripple (XRP) ve Solana (SOL) yer alıyor.

Bitcoin 34.000 Doların Üzerinde Konsolide Oluyor

Bitcoin (BTC) birçok girişimde bulunmasına rağmen 35.000 doların üzerine yükselmekte başarısız oldu. Bitcoin fiyatı son günlerde çoğunlukla 34.000 doların üzerinde konsolide oluyor.

Birçok önde gelen analist ve uzman, Bitcoin (BTC) fiyatının bir sonraki yükseliş için hazırlandığına ve bu nedenle 35.000 dolarlık kritik direnç seviyesinin hemen altında konsolide olduğuna inanıyor. Bu yatırımcıların yakından tanıdığı bir yükseliş göstergesi.

Kripto para piyasası geride bıraktığımız Ekim ayında harika bir performans sergiledi. Bitcoin (BTC) fiyatı 26.000 dolardan 35.000 doların üzerine kadar yükseldi. Bu süreçte altcoin’lerde de kayda değer fiyat artışları yaşandı. Kripto para piyasasının genelinde yaşanan bu yükselişlerin ana nedeni ABD’deki gelişmeler olabilir.

Ekim ayında yaşanan gelişmeler, SEC’in ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağına dair beklentileri arttırdı. Her ne kadar bu konuda resmi bir gelişme olmasa da SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair beklentiler oldukça yüksek.

Altcoin Sezonu Başladı mı?

Son günlerde Bitcoin (BTC) fiyatı 34.000 dolar bandında konsolide olurken altcoin’lerdeki yükseliş trendi ise durdurulamıyor. Özellikle kripto para piyasasının kilit projelerinde yaşanan yükselişler, kripto para topluluğunda altcoin sezonunun başladığına dair umutlarını arttırdı.

Aşağıdaki infografikte görüldüğü üzere bazı altcoin’ler normal seyrine devam ederken bazıları ise ciddi yükselişler yaşıyor:

Kripto para piyasasında son 24 saatte en iyi performansı %13,2 oranında değer kazanan Rollbit Coin (RLB) kaydetti. Onu %7,2’lik yükselişle Solana (SOL), %6,9’luk yükselişle Theta Network (THETA), %4,7’lik yükselişle NEO, %4,5’lik yükselişle NEAR Protocol (NEAR) ve %4’lük yükselişle Ripple (XRP) takip ediyor.

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto para birimleri ise şu şekilde:

GALA (GALA) -%10,1

Mina Protocol (MINA) -%8,7

BitTorrent Token (BTT) -%7,8

Axie Infinity (AXS) -%7,1

Maker (MKR) -%6,9

Render (RNDR) -%6,7

XRP son 24 saatlik zaman diliminde kaydettiği %4’ü aşkın artışla bir kez daha 0,60 dolarlık kritik direnç seviyesinin üzerine yükseldi. Ripple’ın (XRP) bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarıp başaramayacağını hep birlikte göreceğiz.

Solana (SOL) ise %7,2’lik yükselişle 40 dolar bandında dayandı. Solana (SOL) son bir aylık zaman diliminde %62 oranında değer kazandı.