XRP bugün en çok yükselen altcoin’lerden biri oldu.

Bitcoin’in hafta başında başlayan yükseliş trendi bugün yavaşladı. Kripto para 58 bin doların üzerinde konsolide oluyor.

Solana (SOL), Chainlink (LINK) ve Avalanche (AVAX) gibi bazı altcoin’ler de yükseldi.

BTC Konsolide Oluyor

Kripto para piyasalarında bir haftada çok şey değişebiliyor. Bitcoin, henüz geçen cuma günü 53 bin doların altına gerilemişti.

Ancak o noktada boğalar devreye girdi ve BTC fiyatı yavaş yavaş yükseldi. Son 24 saatte yüzde 0,5 değer kazanan Bitcoin, 58.280 dolarda konsolide oluyor.

En büyük kripto paranın piyasa değeri 1,15 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 54 civarı ölçülüyor.

XRP Değerleniyor

Altcoin piyasasıyla ilgili dün en önemli gelişmelerden biri Grayscale ile ilgiliydi. Varlık yönetim şirketi, XRP odaklı yatırım fonu başlattı.

Habere pozitif tepki veren XRP, 0,54 dolardan 0,58 dolara fırladı. Haber yayın saati itibarıyla 0,56 dolardan işlem gören XRP’nin 24 saatlik değer artışı yüzde 5,1 ölçülüyor.

ETH, AVAX, LINK, DOGE ve TON gibi kripto paraların tümü hafif değer artışları yaşadı. Piyasanın toplam değeri, 24 saatte yüzde 0,4 artarak 2,05 trilyon dolara ulaştı.