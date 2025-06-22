X CEO’su Linda Yaccarino, kullanıcıların platform üzerinden yakında doğrudan yatırım ve alım-satım işlemleri gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Bu hamle, Elon Musk’ın X’i “her şeyin uygulaması”na dönüştürme hedefinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Cannes Lions reklamcılık festivalinde konuşan Yaccarino, X’in finansal hizmetlere yöneldiğini belirterek dijital ödemeler, ticaret araçları ve hatta X markalı kredi veya banka kartı gibi ürünlerin planlandığını söyledi.

Financial Times’a verilen demeçte “X’e girip tüm finansal işlemlerinizi tek platformdan yürütebileceksiniz. Dün geceki pizzayı ödemek ya da yatırım yapmak… Hepsi burada mümkün olacak.” ifadeleri kullanıldı.

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X Money Yolda: Visa ile Ortaklık

Yaccarino’nun açıkladığı planın merkezinde X Money adlı dijital cüzdan ve eşler arası ödeme hizmeti yer alıyor. Visa ile ortaklaşa geliştirilen bu hizmet, yıl sonuna kadar ABD’de kullanıma sunulacak. Kullanıcılar içerik üreticilerine bağış yapabilecek, ürün satın alabilecek ve bakiye tutabilecek.

Ancak finansal hizmetlere geçiş, düzenleyici engelleri de beraberinde getirebilir. Lisanslama, kara para aklama önlemleri ve finansal piyasalarda operasyonel denetim gibi konular X’in önünde duruyor.

Reklam Cephesinde Gerilim Sürüyor

Elon Musk’ın platformu 2022’de 44 milyar dolara satın almasının ardından, içerik denetimi konusundaki endişeler nedeniyle birçok reklamveren iş birliğini durdurmuştu. Yaccarino, eski reklamverenlerin yüzde 96’sının geri döndüğünü iddia etti, ancak sektördeki şüphecilik hâlâ sürüyor.