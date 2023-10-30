Elon Musk, X’i (Twitter) kapsamlı bir finansal uygulamasına dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın en zengin ismi, eski adıyla Twitter olarak bilinen X’i bir süper uygulamaya dönüştürerek finans sektöründe devrim yaratmayı ve bankaların yerini almayı hedefliyor.

Elon Musk kısa bir süre önce gerçekleştirdiği şirket toplantısında X’in yeni yol haritasını açıkladı. Elon Musk sahibi olduğu şirket 2024 yılının sonuna kadar bu yol haritasında yer alan hedeflere ulaşmayı hedefliyor.

Elon Musk, kariyeri boyunca attığı vizyoner adımlarla tanınıyor. PayPal’ın, SpaceX’in, Tesla’nın ve X’in patronu Elon Musk, bir kez daha finansal hizmetler sektöründe giriş yapmak için kolları sıvadı. Elon Musk, şirket toplantısında çeşitli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği bir finansal merkeze dönüştürmeye yönelik iddialı planlarını açıkladı.

26 Ekim’de düzenlenen toplantıda Elon Musk, X’i finans dünyasının kilit oyunculardan birine dönüştürme planını şu sözlerle açıkladı:

Ödemeler derken, birinin tüm hayatı boyunca gerçekleştireceği işlemlerden bahsediyorum. Eğer parasal işlemleri içeriyorsa bizim platformumuzda olacak. Para ya da menkul kıymetler veya adı her neyse. Sadece arkadaşıma 20 dolar para göndermekten bahsetmiyorum. Artık banka hesabı kullanmaya ihtiyaç duymayacaksınız.

Elon Musk finansal hizmetler alanında oldukça deneyimli. Zira Musk, dünyanın en büyük finansal hizmetler uygulamalarından PayPal’ın kurucu ortaklarından biri. Elon Musk’ın PayPal’daki deneyimlerinden yola çıkarak X’i kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına yanıt veren bir süper uygulamaya dönüştürmesi bekleniyor.

Elon Musk bu projeye yalnızca vizyonuyla değil aynı zamanda sürecin aktif bir katılımcısı olarak katkı sağlıyor. Elon Musk X’in bu konuda yayınladığı yeni özellikleri ve premium teklifleri bizzat kendi deniyor. Öte yandan X’in CEO’su Linda Yaccarino da şirketin yeni yol haritasından duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

İnsanlar ne kadar güçlü olduğunu görünce çok şaşıracaklar.

Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının üzerinden 1 yıl geçti. X olarak yeniden markalanan platformu bu kısa zaman diliminde sesli ve görüntülü arama, bot doğrulaması ve daha birçok premium özelliğini kullanıma sundu.

Dogecoin Yükselişe Geçti

Elon Musk’ın X’i 2024 yılının sonuna kadar finansal hizmetler uygulamasına dönüştüreceğine dair haberlerin medyaya yansımasıyla Dogecoin (DOGE) fiyatı da yükselişe geçti. Elon Musk, her fırsatta Dogecoin’in favori kripto para birimi olduğundan bahsediyor. Bu nedenle kripto para topluluğu, X’in geleceğinde Dogecoin’in (DOGE) de rol alabileceği düşünülüyor.

Son gelişmeler ışığında Dogecoin (DOGE) fiyatı haftalık bazda %8’in üzerinde artış yaşadı ve 0,074 dolara kadar yükseldi.