OpenAI’ın Sora’yı tanıtmasının ardından Sam Altman’ın bir diğer projesi Worldcoin (WLD) fiyatında astronomik bir artış yaşandı.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kripto para projesi Worldcoin’in token’i WLD, son bir haftalık süreçte %193 oranında değer kazandı. Worldcoin’in kullanıcı sayısı da bu süreçte 1 milyonu aştı.

Çeşitli nedenlerden ötürü eleştirilerle karşı karşıya olan Worldcoin projesi buna rağmen son dönemde ciddi bir popülarite kazandı. Bu durumda OpenAI’ın Sora adlı yeni ürününü tanıtması etkili oldu.

Worldcoin cephesinden 18 Şubat’ta X üzerinden yapılan açıklamada projenin kripto para cüzdanı World App’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığı duyuruldu. Karşılaştırmak gerekirse World App’in kullanıcı sayısı Kasım 2023’te 100.000 seviyesindeydi.

World App, the first wallet built for the Worldcoin project, passed 1M daily users this week. This community is incredible 🫡 pic.twitter.com/Mf6Y51gscQ

— Worldcoin (@worldcoin) February 17, 2024