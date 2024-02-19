OpenAI’ın Sora’yı tanıtmasının ardından Sam Altman’ın bir diğer projesi Worldcoin (WLD) fiyatında astronomik bir artış yaşandı.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kripto para projesi Worldcoin’in token’i WLD, son bir haftalık süreçte %193 oranında değer kazandı. Worldcoin’in kullanıcı sayısı da bu süreçte 1 milyonu aştı.

Çeşitli nedenlerden ötürü eleştirilerle karşı karşıya olan Worldcoin projesi buna rağmen son dönemde ciddi bir popülarite kazandı. Bu durumda OpenAI’ın Sora adlı yeni ürününü tanıtması etkili oldu.

Worldcoin 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Worldcoin cephesinden 18 Şubat’ta X üzerinden yapılan açıklamada projenin kripto para cüzdanı World App’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığı duyuruldu. Karşılaştırmak gerekirse World App’in kullanıcı sayısı Kasım 2023’te 100.000 seviyesindeydi.

World App, the first wallet built for the Worldcoin project, passed 1M daily users this week. This community is incredible 🫡 pic.twitter.com/Mf6Y51gscQ — Worldcoin (@worldcoin) February 17, 2024

Son gelişmeyle birlikte Worldcoin’in token’i WLD fiyatı da ciddi şekilde arttı. CoinMarketCap verilerine göre WLD son 24 saatte %36,80, son bir haftalık süreçte ise %193,4 oranında değer kazandı. Böylelikle WLD 7,97 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Worldcoin’in (WLD) işlem hacmi de bu süreçte önemli bir büyüme yaşadı. Verilere göre WLD’nin işlem hacmi son 24 saatte %160 oranında artarak 1,321 milyar dolara yükseldi.

Worldcoin’in popülaritesindeki artışta OpenAI’ın 16 Şubat’ta tanıttığı Sora ürünü etkili oldu. Söz konusu ürün, yapay zeka teknolojisi aracılığıyla metinleri videoya dönüştürüyor.

Sora’nın tanıtılmasından bir hafta önce Sam Altman 7 trilyon dolarlık bir finansman turu başlatacaklarını açıklamıştı. Finansman turunda toplanan fonlar şirketin yapay zeka çalışmalarını ilerletmek ve yarı iletken çip geliştirme çabalarını desteklemek için kullanılacak.

Worldcoin Nedir? Projeye Yönelik Tartışmalar

Worldcoin projesi 2023 yılının Temmuz ayında OpenAI CEO’su Sam Altman ve Alex Blania tarafından başlatıldı. Kullanıcılarının göz bebeklerini taranması karşılığında kripto para ödemesi gerçekleştiren Worldcoin, dünyanın en büyük kimlik doğrulama ağını oluşturmayı hedefliyor.

Worldcoin tarama işlemlerini dünyanın dört bir yanına dağıtılan “Orb” adı verilen ekipmanlarla gerçekleştiriyor. Kimliklerini doğrulayan kullanıcılara bir miktar WLD token dağıtılıyor.

Proje şimdiye kadar dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin radarına girmeyi başardı.