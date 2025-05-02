OpenAI CEO’su Sam Altman’ın geliştirdiği iris taramalı kripto para girişimi World, ABD’deki lansmanını gerçekleştirdi. Proje kapsamında kullanıcılar gözlerini taratarak Worldcoin (WLD) token kazanabilecek.

World, ABD’deki birçok şehirde hayata geçirildi. Kullanıcılar, “orb” adı verilen cihazlar aracılığıyla iris taraması yaptırarak ilk kez WLD token alabiliyor. Her tarama karşılığında 16 WLD verilirken, uygulamayı daha önce indirenler 150 WLD’lik öncü ödül kazanıyor.

Daha önce yalnızca bazı ülkelerde aktif olan Worldcoin, veri gizliliği ve biyometrik güvenlik konularındaki düzenlemeler nedeniyle ABD’de şimdiye kadar kullanılamamıştı.

Visa ile Kripto Kart

World, dijital para birimini günlük kullanıma açmak için Visa ile iş birliği yaptı. Hazırlanan banka kartı, WLD bakiyesini ödeme sırasında itibari paraya dönüştürecek. Böylece Worldcoin harcamalarda kullanılabilecek.

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30 Saniyelik İşlemle Tekil Dijital Kimlik Oluşuyor

Orb cihazı, kullanıcının yüz ve göz taramasını 30 saniye içinde tamamlayarak benzersiz bir “IrisCode” oluşturuyor. Bu kod, aynı kişinin birden fazla hesap oluşturmasını engelleyecek. Cihazlar; Austin, Atlanta, Los Angeles, Nashville, Miami ve San Francisco gibi şehirlerde kullanılabiliyor.

Daha küçük ve taşınabilir versiyon olan “orb mini” ise akıllı telefon görünümünde.

150’den Fazla Mini Uygulama ve Büyük Ortaklıklar Yolda

World cüzdan uygulaması genişletiliyor. Kalshi gibi platformlardan gelen 150’nin üzerinde mini uygulama ile entegrasyon planlanıyor. Ayrıca Stripe, Tinder’ın sahibi Match Group ve oyun şirketi Razer gibi büyük markalarla yapılan ortaklıklarla Worldcoin’in kullanım alanı artırılacak.