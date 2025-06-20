World Liberty Financial adlı kripto girişimiyle gündeme gelen Trump ailesi, projedeki payını sessizce yüzde 60’tan yüzde 40’a düşürdü.

Forbes’un 19 Haziran tarihli haberine göre, satış işlemi kamuya herhangi bir bildirim yapılmadan gerçekleşti. Gelişme, ailenin dikkat çekmeden yüksek miktarda nakde geçtiğini gösteriyor.

Projeyi yöneten DT Marks DEFI LLC şirketi, Donald Trump ve oğulları tarafından kontrol ediliyor. Aile, aralık ayında yüzde 75’lik paya sahipti; ocak sonunda bu oran yüzde 60’a, şimdi ise yüzde 40’a geriledi.

Satışların her biri, piyasa açısından kritik dönemlerde yapıldı. Örneğin ilk satış, Trump’ın göreve başladığı günlerde token satışlarının 200 milyon doları aştığı döneme denk geldi.

İlgili: Trump Kriptodan Servet Kazandı: Milyon Dolarlık Gelir Tartışma Yarattı

En son satış ise, Circle’ın halka arzı sonrasında değerini üçe katladığı bir zamanda gerçekleşti. Öte yandan, Senato’nun stablecoin düzenlemesini içeren yasayı onaylaması da projeye yönelik olumlu beklentileri artırdı. Bu ortamda yapılan satış, ideal bir çıkış fırsatı sunmuş olabilir.

Forbes’a göre, son işlemden elde edilen kazanç 190 milyon doları bulabilir. Bu meblağın 135 milyon dolarlık kısmı doğrudan Donald Trump’ın hesabına geçmiş olabilir.

“Finansal Devrim” Hisse Azaltıyor

Tüm bu işlemler sessizce yürütülse de proje kamuoyuna “finansal devrim” vaadiyle tanıtılıyor ve yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Ancak bu sessiz hisse azaltma süreci, bazı aktörlerin daha avantajlı bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.

Dikkatler şimdi, regülatörlerin veya yatırımcıların bir sonraki hamle gelmeden önce daha fazla sorgulama yapıp yapmayacağına çevrildi.