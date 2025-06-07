Donald Trump’ın kripto dünyasında büyüyen etkisi yeni bir anlaşmazlıkla gündeme geldi. World Liberty Financial (WLF), Trump temalı memecoin projesinin arkasındaki Fight Fight Fight isimli şirkete ve iş ortağı Magic Eden’a hukuki ihtar gönderdi.

Gerginliğin nedeni ise tanıtımı yapılan TRUMP Wallet’ın “ilk ve tek Trump cüzdanı” olarak lanse edilmesi oldu.

İki Farklı Cüzdan, Tek İsim

Trump’ın yakın çevresinden Bill Zanker tarafından yönetilen Fight Fight Fight, Magic Eden iş birliğiyle TRUMP Wallet adlı bir dijital cüzdan geliştirdiklerini duyurdu. Magic Eden, ürünü sosyal medya hesaplarında “Gerçek Trump hayranları için ilk ve tek kripto cüzdan” ifadesiyle tanıttı.

Ancak Trump ailesinden gelen açıklamalar, bu girişimin bağımsız olduğunu ortaya koydu. Donald Trump Jr., Trump Organizasyonu’nun halihazırda WLF ile birlikte kendi cüzdanını geliştirdiğini ve projeyle ilgisi olmadığını belirtti.

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Karışıklık Artıyor

Yeni tanıtılan cüzdanın dijital varlığı da kafa karışıklığını artırdı. Resmi web sitesi zaman zaman erişime kapanırken, projeye ait X (eski Twitter) hesabı da askıya alındı. Tüm bu gelişmeler, Trump ismi etrafında dönen kripto ürünlerinde kontrol mücadelesini gün yüzüne çıkardı.

Trump Temalı Coin 300 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Ocak ayında Fight Fight Fight ve CIC Digital LLC tarafından piyasaya sürülen TRUMP meme coin, o tarihten bu yana 300 milyon dolardan fazla işlem ücreti topladı. Şirketler, token arzının yüzde 80’ini elinde tutuyor. Bu miktarın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Zanker, projeye ilgiyi artırmak için çevrim içi alışverişlerde kullanılabileceğini öne sürdü. Ayrıca geçen ay Washington yakınlarında büyük yatırımcıların katıldığı özel bir akşam yemeği düzenledi. Yeni tanıtılan cüzdan için de benzer bir pazarlama yöntemi izleniyor. Resmi web sitesinde, bekleme listesine katılanlara ücretsiz meme coin verileceği açıklandı.