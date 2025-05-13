Kripto odaklı varlık yönetim şirketi WisdomTree, yayınladığı karşılaştırmalı analiz raporunda XRP’nin Bitcoin’i geçmesi için ne kadar büyümesi gerektiğini ortaya koydu.

116 milyar doları aşkın varlık yöneten WisdomTree, bu raporu, ABD SEC’e spot XRP ETF başvurusu yaptıktan kısa süre sonra yayımladı. Şirketin halihazırda WisdomTree Bitcoin Fonu (BTCW) bulunuyor. Ancak bu ETF, 2024’ten bu yana sadece 37 milyon dolarlık net giriş gördü ve rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Bitcoin ve XRP’nin Temel Farkları

Raporda, Bitcoin ve XRP’nin kripto ekosistemindeki rollerine dikkat çekildi. Bitcoin, 2009’da Satoshi Nakamoto tarafından piyasaya sürüldü ve toplam piyasa değerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Kurumsal yatırımcılar tarafından dijital değer saklama aracı olarak benimsendi.

XRP ise, sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla geliştirildi. Bitcoin’in enflasyona karşı koruma rolünün aksine, XRP’nin gücü finansal kurumlar için sunduğu gerçek dünya kullanım alanlarına dayanıyor.

WisdomTree, özellikle Ripple’ın On-Demand Liquidity (ODL) hizmetinin Tranglo aracılığıyla entegrasyonuna dikkat çekti. Bu hizmet, ön fonlama gerekmeden anında uluslararası ödeme yapılmasına imkân sağlıyor.

XRP’nin Bitcoin’i Yakalaması için Ne Kadar Yükselmesi Gerekiyor?

Raporda, XRP’nin Bitcoin’e kıyasla piyasa değeri bakımından çok geride kaldığı vurgulandı: Rapor tarihinde Bitcoin’in piyasa değeri: 1,9 trilyon dolar ve XRP’nin piyasa değeri: 83 milyar dolar. Bu farkın kapanması için XRP’nin fiyatının 22,9 kat artması gerekiyor. Ancak güncel verilere göre, Bitcoin’in piyasa değeri: 2,037 trilyon dolar ve XRP’nin piyasa değeri: 145,6 milyar dolar.

Bu durumda, XRP’nin yalnızca 14 kat yükselmesi Bitcoin’i yakalaması için yeterli. Bu oran, XRP’nin Aralık 2024’ten bu yana Bitcoin’e kıyasla daha iyi performans göstermesi sayesinde düştü. Şu anda XRP 2,49 dolardan işlem görüyor. 14 kat artış halinde XRP fiyatı 34,86 dolara ulaşabilir.

XRP 30-50 Dolar Bandına Ulaşabilir mi?

Sistine Research analistlerine göre, XRP bu döngüde 33 ila 50 dolar arasına ulaşabilir. Analist Bobby A, geçtiğimiz ağustos ayında XRP’nin 33 dolara çıkabileceğini öngörmüştü. Telegaon ise XRP’nin ancak 2029 yılında 30 dolar bandına ulaşacağını tahmin ediyor.

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Ancak o tarihte Bitcoin’in mevcut 2 trilyon dolarlık piyasa değerini çoktan aşmış olacağı düşünülüyor.

Arz Mekanizması ve İşlem Hızı: XRP ve Bitcoin

WisdomTree, XRP ve Bitcoin’i Layer-1 ödeme token’ları olarak sınıflandırsa da farklı çekicilik noktalarına sahip olduklarını vurguladı:

Bitcoin, 21 milyon adetle sınırlı arzı ve merkeziyetsiz yapısıyla kıtlık temelli değer önerisi sunuyor. XRP ise kurumsal kullanıcılar için hızlı ve düşük maliyetli ödeme çözümü sağlıyor. Ayrıca XRP’nin deflasyonist arz yapısı dikkat çekiyor. XRP Ledger üzerindeki her işlemde küçük bir miktar XRP yakılıyor ve toplam arz kalıcı olarak azalıyor. Bu yönüyle, sabit arzlı Bitcoin’den ayrılıyor.

İşlem hızlarında da büyük farklar var. XRP, saniyede 1.500 işleme kadar destek sağlarken, Bitcoin ise saniyede yaklaşık 7 işlem yapabiliyor.

Bitcoin’i Geçmek İçin Ne Gerek?

WisdomTree, XRP’nin Bitcoin’in piyasa egemenliğine meydan okuması için şu alanlarda ciddi büyüme gerektiğini vurguladı:

Küresel ödeme sistemlerinde yaygın kullanım,

Kurumsal yatırımcıyı çekecek düzenleyici netlik,

Yeni kullanım alanlarının gelişimi.

XRP’nin bu hedeflere ulaşıp ulaşamayacağı, önümüzdeki yıllarda hem kripto benimsenmesinin hem de regülasyonların gidişatına bağlı olacak.