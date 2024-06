Gemini’nin kurucu ortakları olan Winklevoss kardeşler, Bitcoin’e sıcak bakması nedeniyle Donald Trump’ı destekleme kararı aldı.

Tyler ve Cameron Winklevoss, yeniden aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump’a toplam 2 milyon dolar bağış yaptı.

Winklevoss’lar Biden hükümetini devlet kuruluşlarını kripto para sektörünü baskılamak için silah olarak kullanmak ile suçluyor ve bu nedenle Trump’ı destekliyor.

Tyler Winklevoss, 20 Haziran’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde “Donald Trump’a az önce 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (15,47 BTC) bağışladım ve kasım ayında da ona oy vereceğim,” diye açıkladı. İş insanı, Biden’ı federal kuruluşları kullanarak “kriptoya savaş açmak” ile suçladı.

Winklevoss’un “Operation Choke Point 2.0” olarak adlandırdığı operasyona göre, ABD Para Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankaları kripto para şirketleriyle iş yapmaktan caydırmaya çalışıyor.

