Gemini’nin kurucu ortakları olan Winklevoss kardeşler, Bitcoin’e sıcak bakması nedeniyle Donald Trump’ı destekleme kararı aldı.

Tyler ve Cameron Winklevoss, yeniden aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump’a toplam 2 milyon dolar bağış yaptı.

Winklevoss’lar Biden hükümetini devlet kuruluşlarını kripto para sektörünü baskılamak için silah olarak kullanmak ile suçluyor ve bu nedenle Trump’ı destekliyor.

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Biden’ın Kriptoya Açtığı Savaş

Tyler Winklevoss, 20 Haziran’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde “Donald Trump’a az önce 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (15,47 BTC) bağışladım ve kasım ayında da ona oy vereceğim,” diye açıkladı. İş insanı, Biden’ı federal kuruluşları kullanarak “kriptoya savaş açmak” ile suçladı.

Winklevoss’un “Operation Choke Point 2.0” olarak adlandırdığı operasyona göre, ABD Para Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankaları kripto para şirketleriyle iş yapmaktan caydırmaya çalışıyor.

I just donated $1 million in bitcoin (15.47 BTC) to @realDonaldTrump and will be voting for him in November. Here’s why: Over the past few years, the Biden Administration has openly declared war against crypto. It has weaponized multiple government agencies to bully, harass, and… pic.twitter.com/qOQSpmanBR — Tyler Winklevoss (@tyler) June 20, 2024

Tyler’a göre söz konusu kurumlar, bankalara kapalı kapılar ardında baskı yapıyor ve kripto şirketleriyle çalışmaları halinde yetkilerini kullanmak ile tehdit ediyor. Winklevoss, tehdidin nasıl gerçekleştiğini şöyle açıkladı:

Konuşma şöyle gerçekleşiyor: İyi bir bankanız var. Kriptocularla iş yaptınız diye başına bir şey gelmesi oldukça kötü olur.

İş insanına göre bankalar, gördükleri baskı sonucu kripto şirketlerinden uzak duruyorlar ve bu durum, kripto sektörünün gelişmesine engel oluyor.

SEC’in Kripto Politikaları

Winklevoss ikizler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto para düzenlemelerini ele alış şeklini de eleştirdi. Tyler’a göre SEC, kripto için net düzenlemeler oluşturamadığından dolayı Howey Test gibi vadesi çoktan dolmuş düzenlemelere başvuruyor. SEC, bu düzenlemelere dayanarak kripto paraları menkul kıymet olarak değerlendiriyor.

Oyun çok basit. Yasalara uymayı imkansız hale getir ve uymayan herkese dava aç,” diyen Tyler, Biden ve SEC’in kripto şirketlerine karşı bilerek düşmanca bir tutum izlediğini düşünüyor. İş insanına göre bu durum, yalnızca inovasyonu engellemek ile kalmıyor, ekonomik israfa da yol açıyor.

Tyler, “Başkan Donald J. Trump bir Bitcoin, kripto ve işletme destekçisi,” diyerek, kripto topluluğundan Trump’a destek vermelerini istedi.