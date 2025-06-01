Popüler memecoin’lerden dogwifhat (WIF), son günlerde piyasadaki en kötü performanslardan birine imza attı. Özellikle son 24 saatte yaşanan satış dalgasıyla birlikte haftalık kaybı %24’e ulaştı. Yatırımcı ilgisinin hızla azaldığı WIF için şimdi gözler kritik destek seviyesine çevrildi.

Yatırımcılar Satıyor, Güven Azalıyor

WIF fiyatındaki düşüş, sadece fiyat hareketlerinden değil, yatırımcı davranışlarından da besleniyor. CoinGlass verilerine göre yatırımcıların yaklaşık %15’i WIF’lerini satma eğiliminde. Bu da varlığa olan güvenin azaldığını gösteriyor. Özellikle 28 Mayıs’tan bu yana dört gündür üst üste satış ağırlıklı işlemler gerçekleşiyor.

Bunun yanında, işlem hacmi %38 artmış durumda. Bu, fiyat düşerken daha fazla satış yapıldığını ve düşüş baskısının arttığını teyit ediyor.

WIF 0,709 Dolar Seviyesine Dayandı

Teknik analizler, WIF’in son bir destek seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Şu anki fiyat, 0,709 dolar civarındaki bu desteğe oldukça yakın. Bu seviye, alıcıların devreye girmesi halinde bir tepki yükselişi başlatabilir. Ancak bu destek kırılırsa, fiyatın bir önceki dip seviyesi olan 0,523 dolara kadar gerilemesi olası. Bu seviye en son 6 Mayıs’ta görülmüştü.

Piyasanın son durumunu değerlendiren göstergeler, satışların yorulmaya başladığını işaret ediyor. Money Flow Index (MFI), yani para akışı endeksi, şu an 4,09 seviyesinde. Bu, piyasada ciddi bir likidite çıkışı olduğunu ve varlığın aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde, Göreceli Güç Endeksi (RSI) de 30’un altına düşerek 19,9 seviyesine geriledi. Bu da satış baskısının zirveye ulaştığını ve alım yönlü işlemlerin başlayabileceğini işaret ediyor.

Sonuç: Yön Arayışı Sürüyor

WIF için şu anda en kritik soru şu: Fiyat 0,709 dolar desteğinden yukarı döner mi, yoksa Mayıs dip seviyelerine doğru geri mi çekilir?

Teknik göstergeler, piyasada aşırı satım sinyalleri verirken, kısa vadede bir toparlanma potansiyelinin oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi için alıcıların yeniden güven kazanması ve piyasaya girmesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde, özellikle spot piyasadaki yatırımcı davranışları, WIF’in kaderini belirleyecek.