Solana tabanlı memecoin WIF fiyatı 0,34 dolara yükseldi. Böylelikle WIF, 0,37 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Özet:

Dogwifhat (WIF) adlı memecoin bir kez daha yükselişe geçti.

Solana tabanlı memecoin WIF’deki yükseliş, ağdaki diğer memecoin’lere yönelik ilginin yeniden canlandığı bir döneme denk geliyor.

Solana tabanlı popüler memecoin Dogwifhat (WIF), popüler kripto para borsası BitMEX’te listelenmesinin ardından %25’lik yükseliş yaşadı.

CoinGecko verilerine göre Dogwifhat (WIF) değeri son 30 günlük zaman diliminde %330 oranında artış yaşadı. Yaklaşık 250 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Dogwifhat (WIF), son dönemin en popüler memecoin’leri arasında yer alıyor.

Dogwifhat (WIF) kaydettiği bu yükselişle aralarında BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes’in de bulunduğu çok sayıda sektör katılımcısının dikkatini çekmeyi başardı. Hatta Arthur Hayes geride bıraktığımız ay Twitter hesabı üzerinden WIF’e gönderme yaparak WIF şapkalı bir fotoğrafını paylaştı.

Son dönemde Dogwifhat’ı (WIF) listeleyen tek kripto para borsası BitMEX değil. Bir diğer popüler kripto para borsası Bybit de 11 Ocak’ta 25 kata kadar kaldıraç desteğiyle WIF/USDT işlem çiftini listelediğini duyurmuştu.

Solana tabanlı memecoin’ler bir süredir kripto para sektörünün ilgi odağı konumunda. Öyle ki Solana tabanlı memecoin Bonk Inu (BONK) Aralık ayında kaydettiği astronomik yükseliş sonucunda en popüler memecoin’ler arasında üçüncü sıraya yükseldi. İlk iki sırada DOGE ve SHIB yer alıyor.

Bonk Inu’nun (BONK) devasa yükselişinde varlığın Binance ve Coinbase’te listelenmesi olabilir.