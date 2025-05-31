WhiteRock (WHITE), Suudi Arabistan’ın en büyük petrol üreticilerinden biriyle ortaklık kuracağı yönündeki söylentilerle dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Resmî doğrulama olmasa da yatırımcı ilgisi tavan yaptı.

30 Mayıs’ta WHITE token’ı, yüzde 116’ya varan değer artışıyla 0,00138 dolara kadar yükseldi. Ancak gün içinde gelen kâr satışlarıyla fiyat 0,00104 dolara çekildi. Piyasa değeri 780 milyon dolar seviyelerine ulaşan token’ın işlem hacmi ise yüzde 500 artarak yaklaşık 10 milyon dolara çıktı.

Mart ayındaki dip seviyeden bu yana WHITE’ın değerindeki artış yüzde 280’i geçti. Derinleşen yükselişte, türev piyasalardaki pozisyon sayısındaki artış da etkili oldu. Açık pozisyon büyüklüğü yüzde 240 yükselerek 998 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, kaldıraçlı yatırım yapan yatırımcıların iştahının arttığını gösterdi.

Ripple İddiası Piyasayı Harekete Geçirdi

Sosyal medya platformu X’te “Amonyx” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir hesap, WhiteRock’un Ripple ile iş birliği içinde olduğunu ve Suudi petrol devi Aramco’nun tedarik zincirini tokenize edeceğini iddia etti. 29 Mayıs’ta yapılan paylaşımda, sözde anlaşmanın detaylarını içeren ve bir Suudi yetkiliye ait olduğu öne sürülen belge de yer aldı.

Gönderi kısa sürede 254 binin üzerinde görüntülenme alırken, WHITE Google’da en çok aranan kripto paralardan biri hâline geldi. Ancak ne Ripple, ne WhiteRock, ne de Aramco tarafından iddiaları doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

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Paylaşılan belge ise şüpheleri artırdı. Belgede adı geçen “Şeyh Abdullah bin Halid El-Falih” isimli kişiye dair resmi kayıtlarda bir bilgi bulunmazken, imzanın İranlı oyuncu Mahtab Keramati’ye ait bir görselle benzerlik taşıdığı tespit edildi. Bu durum, iddianın güvenilirliğini zayıflattı.

Tokenizasyon Gerçek mi, Spekülasyon mu?

Şu ana dek Suudi Aramco’dan, blockchain tabanlı petrol tokenizasyonuna dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Şirketin 2023 yılında Ripple ile bağlantılı SBI Holdings ile gerçekleştirdiği ortaklık ise yalnızca dijital varlık yatırımlarını kapsıyordu.

WhiteRock, Mart 2025’te XRP Ledger üzerinde başlatıldı ve kurumsal yatırımcılara yönelik tokenleştirilmiş varlık ticareti alanında faaliyet gösteriyor. Ancak şirketin belgelerinde enerji sektörüne ya da petrol varlıklarına dair bir çalışma yer almıyor.

Şirketlerden resmi bir açıklama gelmediği sürece WHITE’ın yükselişinin söylentilere dayalı olduğu düşünülüyor. Kısa vadede fiyat hareketlerinin büyük ölçüde spekülatif algıyla şekillendiği, hype etkisinin zayıflaması hâlinde geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor.