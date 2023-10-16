Risk sermayesi fonları blockchain oyunlarına ilgi göstermeye devam ediyor.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde kripto para piyasasında yaşanan düşüşlere rağmen, risk sermayesi fonları blockchain tabanlı oyunlara ciddi yatırımlar yaptı.

Dapp Radar “2023’ün 3. Çeyreğinde Blockchain Oyunlarının Durumu” başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre blockchain oyun sektörü 2023 yılının ilk çeyreğinde 739 milyon dolar, ikinci çeyreğinde ise 973 milyon dolar topladı.

Dapp Radar’ın hazırladığı 3. çeyrek raporuna göre web3 oyunları yılın üçüncü çeyreğinde ise 600 milyon dolar topladı ve yılın şimdiye kadarki bölümündeki toplam yatırım miktarını 2,3 milyar dolara çıkardı. Dapp Radar verilerine göre bu miktar, geride bıraktığımız yılın aynı döneminin %30’una denk geliyor. Bununla birlikte 2023 yılındaki olağandışı piyasa dinamiklerinin göz önünde bulundurulduğunda bu düşüş, normal kabul edilebilir.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde risk sermayesi fonları konusunda en dikkat çekici gelişme, a16z’nin Speedrun adlı hızlandırma programını başlatması oldu. a16z, Speedrun ile birlikte 2024 yılında oyun dünyasını son teknolojiyle buluşturan girişimlere 75 milyon dolarlık tohum yatırım yapacağını açıkladı.

Risk Sermayesi Fonları ve Web3 Oyun Projeleri

2023 yılında risk sermayesi şirketleri blockchain oyunlarına ciddi yatırımlar yaptı. Dapp Radar’a göre bu, risk sermayesi fonlarının blockchain oyunlarının potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor.

Ancak tüm bu olumu gelişmelere rağmen blockchain blockchain oyunlarına yapılan yatırımlar, 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50 oranında azaldı. Veriler, 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki toplam yatırımların 1,2 milyar dolar olduğunu gösterirken bu rakam 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.