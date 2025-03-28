Web3 ekosistemine güvenlik sağlayan Harpie, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturamadığını gerekçe göstererek faaliyetlerini derhal sonlandıracağını duyurdu.

Zincir üstü (on-chain) güvenlik duvarı işlevi gören Harpie, cüzdanları siber saldırılardan ve dolandırıcılık girişimlerinden korumayı amaçlıyordu. Proje ekibi, internet sitesine erişimi kapatarak şöyle bir mesaj yayınladı:

“Hedefimiz, hırsızlıktan arındırılmış bir kripto ekosistemi yaratmaktı. Ancak bu vizyonu sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi başaramadık. Yine de ilham kaynağı olduğumuzu ve başka projelerin bu bayrağı taşıyarak zorluğu aşmasını umuyoruz.”

Web3 Cüzdanlarını Koruyan Harpie Hizmetlerine Son Veriyor

Harpie, cüzdanların saldırganlarla etkileşime girmesini engelleyen zincir üstü bir güvenlik sistemi sunuyordu. Bu hizmet, şüpheli işlem vektörlerini tarıyor ve saldırıya maruz kalmadan önce fonları güvenli bir adrese taşıyordu. Projenin kapanışı toplulukta şaşkınlık yarattı, çünkü Harpie, Web3 için en faydalı güvenlik projelerinden biri olarak görülüyordu.

Geçmişte benzer bir hizmet sunan Safe Wallet ise kötü amaçlı adresleri engellese de Bybit hack olayı sırasında yetersiz kalmıştı.

Kullanıcılara Cüzdanlardan Harpie’yi Kaldırmaları Çağrısı

Harpie kullanıcıları, hizmetin kapanması nedeniyle bazı işlemlerinin başarısız olabileceği konusunda uyarıldı. Ekip, cüzdan sahiplerine Harpie bağlantılarını manuel olarak kaldırmalarını tavsiye etti. Kalan varlıkları çekmek isteyenler için önümüzdeki günlerde web sitesinde bir çekim servisi devreye alınacak. Sosyal medya üzerinden Harpie’yi tanıtan influencer’lar da takipçilerini uyararak cüzdan bağlantılarının kaldırılmasını öneriyor.

Harpie’nin ani kapanışı kripto topluluğunu hazırlıksız yakaladı. Proje, kapanmadan hemen önce bile airdrop kampanyaları ve puan toplama etkinlikleri düzenliyordu. Kullanıcılar, tehdit taramaları yaparak puan kazandıkları bir dönem içindeydi ve proje, influencer iş birlikleri ve yönlendirme programları yürütüyordu.

Kapanış öncesinde Harpie, yönlendirme programındaki ödüller ve airdrop bonuslarını dağıtacağını duyurdu. Protokolün herhangi bir token’ı olmadığı için varlıklar doğrudan etkilenmedi.