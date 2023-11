Tether yeni projeleri ekosistemine dahil etmeye hazırlanıyor. Söz konusu gelişme Tether CEO’su Paolo Ardoino tarafından duyuruldu.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, 2024 yılında beş yeni proje başlatmayı ve ürün yelpazesini stabilcoin ihracının ötesine taşımayı hedefliyor. Tether CEO’su Paolo Ardoino yaptığı Twitter (X) paylaşımında yeni projelere dair ipuçlarına yer verdi. Paolo Ardoino’ya göre Tether, ekosistemine “yapbozun son derece güçlü başka bir parçasını” eklemeye oldukça yakın.

Paolo Ardoino, şirketinin 2024 yılında başlatmayı hedeflediği 5 projeden bazılarının en popüler web2 projelerinden bazılarını tahtından etmeyi amaçladığını bildirdi. Şu an için Polo Ardoino’nun hangi projelerden bahsettiği tam olarak belli değil. Ancak Paolo Ardoino açıklamasında bu projelerin insanların günlük hayatlarında kullandıkları projeler olduğuna dikkat çekti.

We're quite close to add another extremely powerful piece of the puzzle for @Tether_to ecosystem.

Total of 5 mind-blowing projects (and counting) for 2024.

Couple of these could obliterate some popular Web2 centralized services for good.

Pure Real World Ecosystem aka "Things…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 12, 2023