Tether yeni projeleri ekosistemine dahil etmeye hazırlanıyor. Söz konusu gelişme Tether CEO’su Paolo Ardoino tarafından duyuruldu.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, 2024 yılında beş yeni proje başlatmayı ve ürün yelpazesini stabilcoin ihracının ötesine taşımayı hedefliyor. Tether CEO’su Paolo Ardoino yaptığı Twitter (X) paylaşımında yeni projelere dair ipuçlarına yer verdi. Paolo Ardoino’ya göre Tether, ekosistemine “yapbozun son derece güçlü başka bir parçasını” eklemeye oldukça yakın.

Tether CEO’su 2024 Yılındaki 5 Proje Hakkında İpuçları Paylaştı

Paolo Ardoino, şirketinin 2024 yılında başlatmayı hedeflediği 5 projeden bazılarının en popüler web2 projelerinden bazılarını tahtından etmeyi amaçladığını bildirdi. Şu an için Polo Ardoino’nun hangi projelerden bahsettiği tam olarak belli değil. Ancak Paolo Ardoino açıklamasında bu projelerin insanların günlük hayatlarında kullandıkları projeler olduğuna dikkat çekti.

We're quite close to add another extremely powerful piece of the puzzle for @Tether_to ecosystem. Total of 5 mind-blowing projects (and counting) for 2024.

Couple of these could obliterate some popular Web2 centralized services for good. Pure Real World Ecosystem aka "Things… — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 12, 2023

Tether Yeni Projelere Yelken Açmaya Hazırlanıyor

Her ne kadar Paolo Ardoino şirketinin 2024 yılında başlatacağı 5 projeye dair pek fazla detay paylaşmasa da bu açıklama Tether’in hizmet ve ürün yelpazesini stabilcoin ihracının dışına taşıyacağını net bir şekilde gösteriyor. Tether son dönemde halihazırda kripto para sektöründe farklı alanlarda varlık göstermeye başladı. CryptoPotato olarak Mayıs ayında bildirdiğimiz üzere Tether, Uruguay’da lisanslı bir şirketle ortaklık kurarak ülkede enerji üretimi ve sürdürülebilir Bitcoin (BTC) madenciliği operasyonlarına yönelik kaynak yatırımı yaptı.

Paolo Ardoino’nun açıklamaları ise Tether’in 2023 yılı 3. çeyrek finansal raporunu yayınlamasından günler sonra geldi. Bu raporda Tether’in 3,2 milyar dolarlık rezerv fazlasına sahip olduğunu gösteriyor. Raporda ayrıca Tether’in 2023 yılının 3. çeyreği boyunca sürdürülebilir enerji, Bitcoin madenciliği, veri ve eşler arası (P2P) teknoloji dahil olmak üzere sektörle ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerine yaklaşık 670 milyon dolar ve yılın başından bu yana aynı girişimlere yaklaşık 800 milyon dolar aktardığı belirtiliyor.