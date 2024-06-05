İngiliz futbol takımı Watford Football Club, hisselerinin %10’unu taraftarları da dahil olmak üzere yatırımcılara satmak istiyor.

Watford FC bu hamlesiyle markasını geliştirmeye ve takımlarının performansını artırmaya yönelik girişimleri finanse etmeyi planlıyor.

CryptoPotato ile paylaşılan bir basın açıklamasına göre Watford FC bu kapsamda %10’luk hissesini kripto ve startup yatırım platformu Republic ve Avrupa kitle fonlaması kolu Seedrs’de satışa sunacak.

Basın açıklamasına göre Watford FC bu hamlesiyle yaklaşık 22,3 milyon dolarlık gelir elde etmeyi planlıyor. Kulübün toplam değeri ise 223 milyon dolar olarak belirlendi.

Watford FC bu satışı hisse başına 15,88 dolardan gerçekleştirecek. İlgili kişilerin Seedrs platformu üzerinden Watford FC hisselerini satın alırken minimum 4 hisse (63,51 dolar) satın alması gerekiyor. Republic platformu üzerinden satın almak isteyen kişiler ise minimum sekiz hisse (127,04 dolar) almak zorunda.

Watford hisse satış aracılığıyla elde edeceği geliri, markasını geliştirmeye ve oyuncu alımı, antrenman ve koçluk gibi alanlar için, yani takımının performansını arttırmak amacıyla kullanmayı planlıyor. Watford FC Başkanı ve CEO’su Scott Duxbury konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Her zaman Watford FC’nin planlarımızı gerçekleştirmek üzere büyümesine yardımcı olmanın yollarını arıyoruz ve taraftarlar da dahil olmak üzere çok çeşitli yatırımcılara dijital sermaye yoluyla gerçek mülkiyet hisseleri sunan ilk büyük İngiliz futbol kulübü olmaktan gurur duyuyoruz.

Scott Duxbury bu hamleleriyle kulübü yeniden İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi Premier Lig’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Wafford bu hamlesiyle geleneksel yöntemlerle ulaşabileceğinden daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Kulübün hisselerine yatırım yapan kişiler, gelecekte özel tekliflere erişim imkanı yakalayacak ve kulübün gelecekte çıkaracağı token’ına sahip olacak.

Republic başkanı Andrew Durgee ise Watford ile kurdukları ortaklıktan dolayı heyecan duyduklarını söyledi. Durgee, bu satışın İngiltere’de bir futbol kulübünün hisselerini satışa çıkardığı en büyük dijital sermaye arzı olduğunu belirtti.

Durgee, Republic’in spor sahipliğini hem taraftarlar hem de profesyonel yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Watford FC’nin hisse satışı, hayranlara kulübün mirasında ve geleceğinde pay sahibi olma fırsatı sunuyor. Hisse satışına katılan potansiyel yatırımcılar, kulüpte oy kullanma haklarına sahip olmayacaklar ancak yatırımlarına karşılık olarak temettü alacaklar.