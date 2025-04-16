Berkshire Hathaway’in sahibi Warren Buffett, şu an itibarıyla S&P 500 endeksinde yer alan 476 şirketi satın alabilecek kadar nakit tutuyor. Kasasında bulunan 334 milyar dolarlık bu devasa nakit, endeksin %95’ini satın alabilecek güce sahip.

Sessizce Apple’ı ve Diğer Devleri Sattı

Buffett geçtiğimiz yıl yatırımcılara herhangi bir uyarı yapmadan sessizce pozisyonlarını azaltmaya başladı. Yıllardır elinde tuttuğu hisseleri elinden çıkardı. Apple, Bank of America ve S&P 500 endeks fonlarındaki paylarını sattı. Vanguard’ın ve SPDR’ın S&P 500 ETF’lerinden tamamen çekildi.

O dönemde kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Ancak birkaç hafta sonra Nasdaq çöktü, S&P 500 hızla değer kaybetmeye başladı. Endeksler birbiri ardına kan kaybederken, her hafta trilyonlarca dolarlık piyasa değeri buhar oldu.

Fed Harekete Geçmeden Buffett Hamle Yapmıyor

Tüm bu piyasa çöküşüne rağmen, Buffett “dipten alım” yapmadı. Harekete geçmek için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adım atmasını bekliyor. 2020’deki pandemi krizinde de aynı stratejiyi izlemişti.

O dönem elinde milyarlarca dolar varken hiçbir şey yapmadı. Ta ki Fed Başkanı Jay Powell, 23 Mart 2020’de faizleri sıfıra çekip trilyon dolarlık teşvik paketini devreye alana kadar. Ancak o zaman Buffett alıma geçti. Buffett 2021 yılında bu süreci şöyle özetlemişti:

“50 ila 75 milyar dolarlık yatırım yapabilirdik ama Fed harekete geçmeden hiçbir hamlede bulunmadık. Powell’ın 23 Mart’taki kararlı ve hızlı müdahalesi her şeyi değiştirdi.”

Warren Buffett, kendi şirketinin hisselerinin piyasadaki diğer hisselerden çok daha ucuz olduğunu belirtiyor. Buffett şu sözleriyle stratejisini net ortaya koyuyor:

“Dışarıdaki şirketleri kendi şirketimize kıyasla bu kadar ucuza alamayız. O hâlde neden başkalarının hisselerini alalım?”

Yani ucuz değilse almıyor. Ucuz olan tek şey varsa, o da kendi şirketi. Ve Buffett 2025’te de aynen bunu uyguluyor.

Buffett’ın Stratejisi: Piyasalar Yarın Kapansa Bile Sorun Değil

Warren Buffett’ın yatırım stratejisi, piyasa hareketliliğine değil fırsata dayanıyor. Şöyle diyor:

“Borsada para kazanmaya çalışmam. Yarın borsa kapanıp beş yıl açılmasa bile yatırımlarım için endişe etmem.”

Bugünlerde birçok analist, Buffett’ın elindeki nakitle sadece şirketleri değil, küçük ülkeleri bile satın alabilecek düzeye ulaştığını belirtiyor. Ancak Buffett yalnızca fırsat gördüğünde harekete geçiyor ve bu fırsatın gelmesi için gözünü yine Fed’e dikmiş durumda.