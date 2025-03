Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bıraktı. İşte Buffett’in Bitcoin piyasaları için bugün hayati öneme sahip sözleri.

Buffett, tarihte eşi benzeri görülmemiş serbest piyasa başarısıyla modern zamanların kahini olarak adını duyurdu.

Wall Street’in yankı odalarına sıkışmış ve grup düşüncesine hapsolmuş New York’taki yatırımcıların aksine, Omaha Kahini gazeteleri ve televizyon haberlerini görmezden geldi.

Bunun yerine, dünyanın en başarılı yatırımcısı gürültüyü susturup günlerini şirketlerin finansal tablolarını okuyarak geçirdi ve fırsatları bu şekilde tespit etti.

Piyasada göz ardı edilen hisseleri satın alıp uzun vadede elinde tutarak, diğer yatırımcıların kaçırdığı büyük kazançları yakalama konusunda nadir görülen bir yetenek sergiledi.

Buffett’in varlıkları bu yıl şu ana kadar 18 milyar dolar artarak, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Bill Gates’i geride bıraktı. 1990’larda Microsoft’un kurucusu Gates, Buffett’ı dünyanın en zengin insanı unvanından etmişti.

Buffett’ın Bitcoin veya kripto paraları sevmediği biliniyor. Ancak bu, yatırım felsefesinden çok, bireysel uzmanlık alanıyla ilgili bir durum.

Bilişim devrimi boyunca teknoloji şirketlerinden uzak durdu. Apple’a ancak 2016 yılında yatırım yaptı, ancak bugün bu şirket portföyünün en büyük hissesi konumunda.

Buffett, teknolojiye yatırım yapmaktan kaçındığını çünkü bilgisayar şirketlerini “anlamadığını” söylüyor ve bildiği alanlarda yatırım yaparak başarıya ulaşıyor.

