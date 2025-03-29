Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bıraktı. İşte Buffett’in Bitcoin piyasaları için bugün hayati öneme sahip sözleri.

Buffett, tarihte eşi benzeri görülmemiş serbest piyasa başarısıyla modern zamanların kahini olarak adını duyurdu.

Wall Street’in yankı odalarına sıkışmış ve grup düşüncesine hapsolmuş New York’taki yatırımcıların aksine, Omaha Kahini gazeteleri ve televizyon haberlerini görmezden geldi.

Bunun yerine, dünyanın en başarılı yatırımcısı gürültüyü susturup günlerini şirketlerin finansal tablolarını okuyarak geçirdi ve fırsatları bu şekilde tespit etti.

Piyasada göz ardı edilen hisseleri satın alıp uzun vadede elinde tutarak, diğer yatırımcıların kaçırdığı büyük kazançları yakalama konusunda nadir görülen bir yetenek sergiledi.

Warren Buffett, Bitcoin’deki Yükselişi Kaçırmaktan Korkmuyor

Buffett’in varlıkları bu yıl şu ana kadar 18 milyar dolar artarak, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Bill Gates’i geride bıraktı. 1990’larda Microsoft’un kurucusu Gates, Buffett’ı dünyanın en zengin insanı unvanından etmişti.

Buffett’ın Bitcoin veya kripto paraları sevmediği biliniyor. Ancak bu, yatırım felsefesinden çok, bireysel uzmanlık alanıyla ilgili bir durum.

Bilişim devrimi boyunca teknoloji şirketlerinden uzak durdu. Apple’a ancak 2016 yılında yatırım yaptı, ancak bugün bu şirket portföyünün en büyük hissesi konumunda.

Buffett, teknolojiye yatırım yapmaktan kaçındığını çünkü bilgisayar şirketlerini “anlamadığını” söylüyor ve bildiği alanlarda yatırım yaparak başarıya ulaşıyor.

Michael Saylor is the new Warren Buffett.

Like if you agree. #Bitcoin pic.twitter.com/huD2MDRsxE — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) March 24, 2025

Saylor ve Keiser Bitcoin’de Sürekli FOMO İçinde

Bu arada Bitcoin, yalnızca 15 yılda toplam piyasa değeri bakımından Berkshire Hathaway’i geride bıraktı. El Salvador’un kahini Max Keiser, bunun olacağını yıllar önce öngörmüştü.

Bir diğer Bitcoin boğası Michael Saylor ise, Mart 2025 itibarıyla 10 milyar doları aşan BTC yatırımları sayesinde yeni Warren Buffett olarak anılmaya başlandı.

Aşağıdaki altı klasik Warren Buffett sözü, her yatırımcı için altın değerinde olsa da, Bitcoin fiyatı için bugün fazlasıyla geçerli.

1. Kontraryen Yatırım ve Bitcoin Fiyatı

“Size nasıl zengin olacağınızı söyleyeyim: Kapıları kapatın. Diğerleri açgözlü olduğunda korkun. Diğerleri korktuğunda açgözlü olun.” “Sermayeyi harekete geçirmek için en iyi zaman, işler düşüşteyken gelir.”

Bitcoin için piyasadaki Bull Score Modeli, Mart ayında 20’ye gerileyerek Ocak 2023’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu metriği öncü gösterge olarak yorumlayanlar, korku ve belirsizlikle satış yaparken, Buffett’ın klasik bilgeliği bunun aslında satın almak için iyi bir fırsat olabileceğini öne sürüyor.

Ocak 2023’teki düşük Bull Score Model verisi, Bitcoin fiyatındaki iki yıllık dibin ardından gelen güçlü rallininhemen öncesinde görülmüştü.

Belki de bu yüzden son günlerde Bitcoin ETF girişleri yeniden pozitif bölgeye döndü.

Michael Saylor, Robert Kiyosaki ve Kevin O’Leary gibi isimler Bitcoin’in nihai kontraryen yatırım olmaya devam ettiğini savunuyor.

2. Altcoin Cevherlerini Keşfetmek

“Deniz çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğünü öğrenirsiniz.”

Buffett’ın ünlü sözlerinden biri olan bu ifade, piyasa düzeltmelerinin yatırımcılar için kritik anlar olduğunu gösteriyor.

Şubat ortasında başlayan piyasa düşüşü, Mart ayının ortalarında toparlanmaya başladı. Bitcoin fiyatı bu süreçte keskin bir düşüş yaşadı ve yatay seyre geçti.

Ancak bazı altcoinler, düşüşe rağmen değer kazandı ve temel değeri güçlü olan projeleri gözler önüne serdi.

Bu süreçte en dikkat çeken kripto paralardan biri Telegram’ın Toncoin (TON) oldu. %37’lik haftalık kazançla ilk 10’daki en iyi performansı sergiledi.

Diğer dikkat çeken altcoinler ise ZetaChain, Cronos ve Bonk oldu.

3. Bitcoinizasyon Üzerine Kesin Bahisler

“Piyasalar 10 yıl boyunca kapanmış olsa bile sahip olmaktan mutlu olacağınız şeyleri satın alın.” “Altın yağarken, kovanızı değil, kovayı çıkarın.” “Para kazanmanın en büyük sırrı zamandır. Çok zeki olmanıza gerek yok, sadece sabırlı olmalısınız.”

Buffett’ın yatırım yaklaşımı, sabır ve uzun vadeli vizyon üzerine kurulu.

Bu felsefe, volatil altcoin dalgalarına kapılmak yerine Bitcoin gibi uzun vadeli değerlere odaklanmanın önemini vurguluyor.

ABD hükümeti Bitcoin’i emtia olarak tanımlarken, Wall Street devleri BlackRock gibi firmalar Bitcoin biriktirmeye başladı.

MicroStrategy kurucusu Michael Saylor’un yatırım stratejisi de bu mantığa dayanıyor:

“Asla satmayacağım şeyleri satın alırım. Ve benim için bu şey, Bitcoin.”

4. Değer Yaratan Kripto Varlıklar

“Fiyat ödediğiniz şeydir, değer ise aldığınız şey.” “Oyunları kazananlar, skorbordu izleyenler değil, sahada olanlardır.”

Buffett’ın değer yatırımı yaklaşımı, kripto para piyasasında da geçerli olabilir.

Eğer Buffett bugün altcoinlere yatırım yapıyor olsaydı, muhtemelen Helium Network gibi projelere göz atardı.

Çünkü Helium’un HNT tokeni, çeyrek bazında %20 değer kaybetmesine rağmen, ağı kullanan cihaz sayısı %20 arttı. Bu, temelde güçlü ama ucuz kalmış bir yatırım fırsatını işaret edebilir.

Benzer şekilde, Chainlink, Render ve Filecoin gibi projeler de net kullanım alanları ile dikkat çekiyor.