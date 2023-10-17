Warren Buffett’ın kripto paralar konusundaki görüşleri değişmiş olabilir. Zira 2023 yılında Warren Buffett’ın hisse senetleri arasında en iyi performansı kripto para dostu bir banka kaydetti.

Berkshire Hathaway’in portföyünde yer alan şirketler arasında en büyük yükseliş Brezilyalı Nubank’te gerçekleşti. Sao Paolo merkezli banka, kendisini yeni nesil banka (neobank) olarak tanımlıyor ve müşterilerine blockchain tabanlı ürünler sunuyor.

Nubank, müşterilerinin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimleriyle işlemler yapmasına olanak sağlıyor. Nubank 2022 yılında ise kendi kripto para birimi Nucoin’i piyasaya sürdü.

Warren Buffet, Kripto Destekli Bankadan Ciddi Kâr Etti

Buffett’ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, Nubank’e yaptığı 750 milyon dolarlık yatırım karşılığında 840 milyon dolarlık hisse almıştı. Forbes Digital’de yer alan habere göre yatırımın detayları şu şekilde:

Warren Buffett, Nubank’e ilk olarak 2021 yılının Haziran ayında 500 milyon dolarlık yatırım yaptı. O dönemde banka, halka arza (IPO) hazırlanıyordu. Halka arz sırasında Warren Buffett, 250 milyon dolarlık ek yatırım daha yaparak şirketteki hisselerinin toplam değerini 840 milyon dolara yükseltti.

2023 yılının ilk 10 aylık bölümünde Nubank hisseleri %100 oranında değer kazandı. Son bir yıllık dönemde Nubank, müşterilerinin sayısını ve ürün yelpazesini ciddi şekilde arttırmayı başardı. Nubank, kredi ürünlerini Kolombiya ve Meksika’yı da içerecek şekilde genişletti.

Warren Buffett’ın Yıldızı Kripto Paralarla Barıştı mı?

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, yatırım konusundaki olağanüstü yeteneği nedeniyle Omaha Kahini olarak adlandırılıyor. Ancak Buffett’ın yıldızı şimdiye kadar kripto paralarla bir türlü barışmadı.

Hem Warren Buffett hem de uzun süredir ortağı olan Charlie Munger, geride bıraktığımız yıllarda kripto paraları ciddi şekilde eleştirdi. Warren Buffett, dünyadaki tüm Bitcoin’ler için 25 dolar dahi vermeyeceğini ifade etti ve kripto para birimlerini kumar olarak nitelendirdi.

Ancak görünüşe bakılırsa Warren Buffett, Nubank’teki hisseleri sayesinde kripto paralardan ciddi şekilde kâr ediyor gibi görünüyor. Bu nedenle Warren Buffett’ın kripto paralara karşı tutumunun yumuşayabileceği düşünülüyor.