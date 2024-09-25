Ünlü yatırımcı Warren Buffett, 860 milyon dolar değerinde hisse senedini elden çıkardı.

Dev holding şirketi Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett, başarılı stratejileriyle tanınan, dünyanın en popüler yatırımcılarından biri. Buffett’ın yatırım tercihleri de yakından takip ediliyor.

CEO’nun geçtiğimiz haftadan beri hisse senedi satması ise piyasa katılımcılarını şaşırttı.

Buffett Hangi Hisseleri Sattı?

Warren Buffett, TipRanks verilerine göre 20-24 Eylül arasında yaklaşık 22 milyon Bank of America (BAC) hissesi sattı. Bu hisselerin değeri güncel kur ile 860 milyon doları geçiyor.

Berkshire Hathaway, BAC’nin en büyük hissedarlarından biri. Ancak hem şirket hem de Buffett, bir süredir bu hisseleri elden çıkarıyor.

CEO, geçtiğimiz hafta da 22,3 milyon BAC hissesi satmış ve neredeyse 900 milyon dolar kâr almıştı.

Buffett’ın şirketi ise BAC satışlarına temmuz ayında başladı. Son satışını eylül başında 228 milyon dolarlık hisse satarak yapan şirket, temmuz ortasından beri tam 9 milyar dolarlık BAC hissesi sattı.

Bank of America Corporation (BAC), Yahoo Finance verilerine göre yıla 33,39 dolarda başladı. Temmuz ortasında 44 doları geçerek tepe yapan BAC, haber yayın saati itibarıyla 39,25 dolardan işlem görüyor. BAC, hala yıl başından beri yüzde 15,8 değer kazanmış durumda.

Satmak İçin İlginç Bir Zaman

Warren Buffett’ın hisse senedi satmak için seçtiği zaman, makroekonomik koşullardan dolayı ilginç bir dönemi temsil ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), yıllardır uyguladığı parasal daralma politikasına geçtiğimiz hafta noktayı koydu. Fed, 18 Eylül’de faizleri 50 baz puan indirerek para politikasını gevşetti.

Parasal genişleme döneminde dolaşımda olan para miktarı artıyor ve kredi almak ucuzluyor. Bu dönemde kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli olarak nitelenen varlıklara yatırım için ayrılabilecek para miktarı da artıyor. Dolayısıyla riskli varlıkların fiyatları, parasal genişleme döneminde yükselme eğilimi gösteriyor.

Buffett’ın böyle bir dönemde hisse senedi satmayı tercih etmesi, kimi piyasa katılımcılarına ilginç gelebilir. Ancak uzmanlar bu satışların pek de önemli olmadığını düşünüyor.

Madison Investments’tan Haruki Toyama, şöyle açıkladı:

Buffett’ın geçmiş performansına bakacak olursanız, birkaç yılda bir çıkıp ‘hisseler çok ucuz’ veya ‘hisseler çok pahalı’ dediğini görebilirsiniz. Son zamanlarda böyle bir açıklama yapmadı. Kendi sözlerine dayalı olarak değerlendirecek olursak, satışların aşırı olduğunu düşündüğünü sanmıyorum.

Bank of America CEO’su Brian Moynihan ise piyasanın satışları karşılamayı başardığına dikkat çekti. Moynihan, “Piyasalar satışları sönümlüyor, biz de satın alıyoruz, hayat devam edecek,” dedi.

Buffett ve Kripto

94 yaşındaki Warren Buffett, Bitcoin (BTC) gibi kripto paralara karşı mesafeli tutumuyla tanınan bir isim.

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Berkshire CEO’su, en büyük kripto parayı daha önce “fare zehri ve kumar çipi” olarak tanımladı. Bitcoin’in içsel değeri olmadığını söyleyen Buffett, bilindiği kadarıyla kripto paralara yatırım yapmıyor.