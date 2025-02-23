Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, 2024 yılında 134 milyar dolarlık hisse satarak ve 334 milyar dolarlık nakit biriktirerek yatırım stratejisinde radikal bir değişikliğe gitti. Ancak bu agresif hamlenin ardındaki sebep hâlâ belirsizliğini koruyor.

Buffett’in yıllık hissedar mektubu, yatırımcıların en büyük sorularından biri olan bu büyük satış dalgasına dair net bir açıklama sunmadı. Aksine, Buffett mektubunda hâlâ hisse senetlerine bağlı kaldığını belirtti:

“Berkshire’ın büyük çoğunluğu hâlâ hisse senetlerinde. Bu tercihim değişmeyecek.”

Ancak veriler, Buffett’in tarihteki en uzun süren satış serilerinden birini yürüttüğünü gösteriyor. 2024’te Berkshire 143 milyar dolar değerinde hisse satarken yalnızca 9,2 milyar dolar yatırım yaptı. Satışların başını Apple ve Bank of America gibi büyük pozisyonlar çekti.

Buffett’in Geleneksel Yatırım Modeli Değişiyor

Berkshire Hathaway, 2024’ün son çeyreğinde ilk kez hisse geri alımı yapmadı. 2025’in başlarında da aynı stratejiyi sürdürdü. Bu karar, şirketin %27’lik rekor işletme geliri artışına rağmen geldi ve yatırımcıları şaşırttı.

Buffett, hissedar mektubunda şu sözlere yer verdi:

“Berkshire, hissedarlarının parasını ağırlıklı olarak hisse senetlerinde tutmaya devam edecek. Nakit eşdeğerlerine sahip olmak, iyi işlere ortak olmaktan daha cazip hale gelmeyecek.”

Ancak borsalar tüm zamanların zirvesine yakın seyrederken ve Buffett tarih boyunca piyasayı geride bırakmayı başarmışken, satış yapmayı tercih etmesi birçok yatırımcı için soru işareti yaratıyor.

Greg Abel’e Bir Hazırlık mı, Yoksa Bir Uyarı mı?

2023’teki yıllık hissedar toplantısında Buffett, yatırım kararlarını uzun süredir yardımcısı olan Greg Abel’e devredeceğini açıklamıştı. Analistler, Buffett’in büyük çaplı hisse satışlarının Abel için bir hazırlık süreci olabileceğini düşünüyor.

Buffett, mektubunda Abel’den bahsederken, karar alma yeteneklerini Charlie Munger’a benzetti:

“Greg, fırsatlar ortaya çıktığında hızlıca harekete geçme yeteneğini açıkça gösterdi. Tıpkı Charlie’nin yaptığı gibi.”

Öte yandan Buffett’in hisse satışı yaparken Japonya’daki yatırımlarını artırması dikkat çekiyor. Berkshire, Japonya’daki beş büyük ticaret şirketindeki hisselerini kademeli olarak artırmayı sürdürüyor.

“Zaman içinde, Berkshire’ın beş Japon ticaret şirketindeki hisselerini biraz daha artırdığını göreceksiniz.”

Bu açıklama, Buffett’in ABD borsalarındaki riskleri azaltırken Asya pazarlarına daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Berkshire, ABD’nin En Büyük Vergi Mükellefi Konumunda

Buffett, mektubunda Berkshire’ın 2024 yılında 26,8 milyar dolar vergi ödediğini ve bunun ABD’de toplanan tüm kurumsal vergilerin %5’ine denk geldiğini belirtti. Aynı zamanda, ABD hükümetine mali disiplin çağrısı yaptı:

“Harcamalarınızı akıllıca yapın. Hayatları boyunca haksız yere zor durumda kalanları koruyun. Ayrıca, para birimimizi istikrarlı tutmanız gerektiğini unutmayın.”

Buffett’in en büyük endişelerinden biri de ABD dolarının değer kaybı.

“Kağıt paranın değeri, mali disiplinsizlik hâkim olursa hızla buharlaşabilir. Tarihimizde ABD, bu sınırın eşiğine birkaç kez geldi.”

Bu, Buffett’in ilk kez ABD’nin ekonomik geleceğine dair uyarıda bulunması değil, ancak Berkshire’ın tüm zamanların en büyük nakit rezervine sahip olması, bu sözlerin daha fazla önem taşımasına neden oluyor.

Buffett’in Planı Ne?

94 yaşındaki yatırımcı, tüm bu belirsizliklere rağmen gelecek planlarını net bir şekilde açıklamaktan kaçındı. Hissedar mektubunu ise yatırım dışında hiçbir yeteneği olmadığını söyleyerek esprili bir şekilde bitirdi:

“Ne atletik bir yeteneğim var, ne de güzel bir sesim. Tıp ya da hukuk bilgim de yok. Hayatım boyunca hisse senetlerine güvenmek zorunda kaldım.”

Ancak yatırımcılar için en büyük soru hâlâ yanıtsız: Buffett neden bu kadar büyük bir nakit birikimi yapıyor? Bu, yaklaşan bir ekonomik krizin işareti mi, yoksa Berkshire’ın gelecekte yapacağı büyük bir satın alımın habercisi mi?