ABD’li perakende devleri Walmart ve Amazon, müşteri ödemelerinde kullanılmak üzere kendi stablecoin’lerini geliştirme fikrini masaya yatırdı.

Bu hamle, kredi kartı işlemlerinden kaynaklanan milyarlarca dolarlık komisyon maliyetlerini azaltma potansiyeli taşıyor.

Stablecoin’ler, değeri genellikle Amerikan dolarına sabitlenmiş kripto paralardır. Bu özellikleri sayesinde, Bitcoin gibi dalgalı fiyat hareketlerine sahip kripto varlıklardan ayrılırlar.

Amazon’un kendi stablecoin’ini çıkarması ya da mevcut dijital paraları ödeme yöntemi olarak kabul etmesi durumunda, Visa ve Mastercard gibi geleneksel ödeme sağlayıcılarına olan bağımlılık azalabilir. Bu da şirketlerin her yıl ödedikleri yüksek işlem ücretlerinden önemli ölçüde tasarruf etmelerini sağlayabilir.

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The Wall Street Journal’a göre, Amazon ve Walmart dışında Expedia ve bazı havayolu şirketleri de benzer planlar üzerinde çalışıyor.

Ancak özel sektörün stablecoin ihraç edebilmesi için yasal zeminin oluşması gerekiyor. ABD Senatosu’nda görüşülen Genius Act adlı yasa tasarısı, şirketlere bu imkânı tanıyacak bir düzenleme öneriyor. Tasarı, ilk oylamada onay aldı fakat yasalaşması için Temsilciler Meclisi ve Senato genel kurullarında da kabul edilmesi gerekiyor.

Öte yandan Visa ve Mastercard hisseleri haberin ardından yaklaşık yüzde 5 oranında düşüş yaşadı.