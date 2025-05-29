WalletConnect Token (WCT), Solana ağına genişleme planları kapsamında yapılacak airdrop’un gündeme gelmesiyle yüzde 11’in üzerinde artış gösterdi.

Özellikle Jupiter üzerinden stake işlemi yapan kullanıcıların airdrop’a dahil edileceği haberi, fiyat artışında belirleyici oldu. CoinGecko verilerine göre, WCT yüzde 11,6 yükselişle 1,06 dolara çıktı. Token, 15 Nisan’da 0,28 dolar seviyesindeyken bir ayda toplamda yüzde 276 değer kazandı.

Solana Ağında Kullanıma Açılıyor

Fiyatlardaki yükseliş ise Solana entegrasyonuna yönelik beklentilerin artmasından kaynaklanıyor. Solana Accelerate etkinliğinde konuşan WalletConnect Foundation kurucusu Pedro Gomes, WCT’nin bu ayın sonlarına doğru Wormhole’un Native Token Transfers protokolü aracılığıyla Solana ağında kullanıma açılacağını belirtti.

Airdrop detayları henüz netleşmese de, vakıf tarafından 5 milyon WCT’nin Solana kullanıcılarına dağıtılacağı onaylandı. Jupiter, Phantom, Backpack ve Solflare gibi cüzdan ve platformlar, hak sahiplerini belirleme ve token dağıtımı konusunda görev alacak.

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WalletConnect Foundation tarafından yapılan açıklamada, gerçek kullanıcıların hedeflendiği vurgulandı. Ağ üzerinde aktif olarak işlem yapan, stake eden veya proje geliştiren kullanıcıların tespit edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, 2024 yılında Optimism ve Ethereum ağlarında yapılan ve 50 milyon WCT’nin erken dönem katkı sağlayanlara dağıtıldığı başarılı airdrop sürecine de atıf yapıldı.

Takvim Netleşmedi

WCT’nin Solana üzerinde başlatılmasıyla birlikte token artık çoklu blokzincir desteğine sahip olacak. Ethereum ve Optimism’in ardından Solana’ya taşınan token, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Airdrop için hak sahipliği ve başvuru takvimi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.