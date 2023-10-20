Finans uzmanı Linda Jones, XRP fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. XRP’nin yükseliş potansiyeline dikkat çeken Jones, XRP fiyatında yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşanacağını öngördü.

Özet:

Wall Street’te finans uzmanı olarak çalışan Linda Jones, XRP’nin potansiyeli ve gelecekteki olası yükseliş beklentileri nedeniyle kazançlı bir yatırım olabileceğini düşünüyor. Jones bu nedenle Wall Street’in vadeli işlem sözleşmelerine ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu süreçte bazı analistler ve uzmanlar, XRP fiyatı için 27 dolar ve 500 dolarlık fiyat tahminlerinde bulundu. Bu. yükseliş öngörülerinin gerçekleşmesi için XRP’nin piyasa değerinin daha önce görülmemiş seviyelere yükselmesi gerekiyor.

Öte yandan Ripple’ın halka arz (IPO) için başvuruda bulunması da XRP fiyatını ciddi ölçüde etkileyebilir. Tahminler, Ripple’ın halka arzının gerçekleşmesi durumunda XRP fiyatının 10 dolara yükselebileceğini gösteriyor.

Yatırımcılar Neden XRP’ye İlgi Gösteriyor?

Wall Street’te finans uzmanı olarak çalışan Linda Jones, XRP’nin harika bir yatırım seçeneği olabileceğini belirtti. Linda Jones, yatırımcıların XRP’deki fiyat dalgalanmalarına ve yükseliş potansiyeline dikkat çekti:

XRP’de yükseliş beklentileri çok olumlu. Zaten XRP’nin fiyatı dalgalanmayacak ya da çok fazla değişmeyecek olsaydı, kimse bu varlığın alım satımıyla ilgilenmezdi.

Linda Jones, Coinbase’in kısa bir süre önce XRP vadeli işlem sözleşmelerini başlatmasına da değindi. Linda Jones, bu ürünün maksimum kaldıraca olanak sağladığını ve dolayısıyla büyük kârlara veya zararlara yol açabileceğini belirtti. Linda Jones, bunun yüksek riskli yatırım ürünleri arayan kişiler için ilginç bir seçenek olduğunu ifade etti.

Linda Jones’a göre Coinbase’in bu ürününü başlatması olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor. Linda Jones, kurumsal sermayenin kripto para sektörüne giriş yapmaya hazırlandığını ve kurumsal yatırımcıların fiyat dalgalanmaları üzerinden para kazanmayı amaçladığını belirtti.

XRP Fiyatı Yükselişe Geçecek mi?

Son birkaç aylık zaman diliminde birçok önde gelen analist ve uzman, XRP fiyatının önümüzdeki yıllarda yükselişe geçeceğine dair öngörülerde bulundu. EAGRAG CRYPTO adlı Twitter analisti XRP için 27 dolarlık tahminde bulunurken Shannon Thorp ise 500 dolarlık nispeten gerçekleşmesi zor bir öngörüde bulundu.

Çünkü Shannon Thorp’un öngörüsünün gerçekleşmesi için XRP’nin piyasa değerinin 250 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Bitcoin, 2021 yılında 69.000 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştığında piyasa değeri yalnızca 3 trilyon dolardı.

Son dönemde XRP tahminlerine bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar, Ripple’ın halka arz (IPO) başvurusunda bulunabileceğini dolayısıyla bu durumun XRP fiyatının 10 dolara yükselmesiyle sonuçlanacağı tahmininde bulundu.