BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si iShares Bitcoin Trust (IBIT), yılbaşından bu yana ABD’de en fazla fon girişi alan yatırım araçlarından biri oldu.

IBIT, 6,96 milyar dolarlık girişle altına dayalı SPDR Gold Trust’ı (GLD) geride bıraktı. GLD aynı dönemde 6,51 milyar dolarlık yatırım çekti.

Altın, 2025’te tarihi zirvelere ulaşarak yüzde 23,07 getiri sağladı. Ancak IBIT, yalnızca yüzde 4,03’lük bir performansa rağmen kurumsal yatırımcıların tercihinde öne çıktı.

Bloomberg analisti Eric Balchunas’a göre IBIT, yılın en fazla fon girişi alan ABD ETF’leri arasında altıncı sıraya yerleşti. Uzmanlar, bu yönelimi Bitcoin’in spekülatif kimliğini aşıp portföylerde kalıcı bir yer edindiğinin göstergesi olarak yorumluyor.

Split Capital’den Zaheer, “Wall Street Bitcoin’e doyamıyor.” paylaşımıyla durumu özetledi.

$IBIT took in another half a billion yest, extending inflow streak to 15 days and is now 6th in YTD flows, passing $GLD which is notable bc IBIT is only up 4% vs GLD having the run of its life. To take in more cash in that scenario is really good sign for long term, and inspires… pic.twitter.com/9HWqYxtyJ4

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 6, 2025