ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kısa bir süre içerisinde spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararlarını açıklaması bekleniyor. Hal böyle olunca kripto para eleştirmenleri dahi Bitcoin (BTC) fiyatında kayda değer yükselişler yaşanabileceğini öngörüyor.

Wall Street’in önde gelen isimlerinden Steve Weiss, SEC’in 10 Ocak 2024 tarihine kadar spot Bitcoin ETF’leri konusundaki kararını açıklamasını bekliyor.

Sık sık CNBC’ye konuk olan Short Hills Capital’den Steve Weiss, kripto para sektörüne yönelik açıklamalarına bir yenisini ekledi. CNBC’nin The Halftime Report adlı programına konuk olan Weiss, Bitcoin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Steve Weiss, Bitcoin’e inanmadığını ancak Bitcoin’e yatırım yaptığını itiraf etti.

Steve Weiss konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Her ne kadar Bitcoin’e inanmasa da BTC’ye yatırım yapan Steve Weiss’e programın sunucusu ilginç bir soru yöneltti. Sunucu “Bitcoin’e ETF beklentilerinin yarattığı momentum nedeniyle mi yatırım yaptınız?” diye sordu. Weiss ise bu soruya olumlu yanıt verdi.

Her ne kadar Steve Weiss, blockchain’i meşru bir ürün olarak görmese de günümüz finans dünyasında gerçek bir varlık sınıfı olarak değerlendiriyor. Kısa vadede kripto paralarda yükseliş beklediğini belirten Weiss dolayısıyla daha fazla BTC satın almayı planladığını ifade etti.

10TFund’dan Bitcoin destekçisi Dan Tapiero ise Steve Weiss’in CNBC’deki açıklamalarına ilişkin yorumlarını X hesabından paylaştı. Tapiero, Weiss gibi tamamen sonuç odaklı yatırımcıların bir sonraki boğa piyasasını yönlendireceğini inanıyor.

This guy says he doesn't believe in #Bitcoin .

Says no real use case for it and for all #cryptocurrency.

Yet he is on CNBC saying he is buying.

Imagine if he had done the work. Imagine when guys like him all eventually do the work.

Tradfi adopters to drive next bull mkt. pic.twitter.com/QYuT91OlZu

— Dan Tapiero (@DTAPCAP) November 10, 2023