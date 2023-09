Twitter hesabı hack’lenen isimler arasına Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin de katıldı.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in Twitter hesabı hack’lendi. Dolandırıcılar, Buterin’in hesabından kimlik avı saldırısı odaklı bir web sitesinin bağlantısını paylaştı.

Vitalik Buterin saldırıdan kısa bir süre sonra hesabının kontrolünü geri aldı ve söz konusu dolandırıcılık odaklı paylaşımı sildi.

Blockchain analitik şirketi PackShield, Vitalik Buterin’in hesabının hack’lendiği konusunda ilk uyarıda bulunanlardan biriydi.

Dolandırıcıların Vitalik Buterin’in hesabından paylaştıkları gönderide Consensys’in kullanıcılara “hatıra” NFT’leri dağıtmaya karar verdiği yazıyordu. Paylaşımda söz konusu NFT’yi mint’lemek isteyenlerin bağlantıya tıklayıp adımları takip etmesi gerektiği belirtiliyordu.

Dolandırıcılar, diğer tüm kimlik avı saldırılarında olduğu gibi Vitalik Buterin’in hesabını hack’leyerek takipçilerini kimlik avı saldırısı odaklı bir siteye yönlendirmeye çalıştı. Her ne kadar Vitalik Buterin kısa bir süre içerisinde hesabını kurtarıp söz konusu paylaşımı silse de zincir üstü dedektifler, dolandırıcıların hatrı sayılır miktarda kripto para çalmayı başardığını açıkladı.

EvanLuthra, bu saldırıda dolandırıcıların 800 bin doların üzerinde değere sahip fon çalmayı başardığını bildirdi. Bununla birlikte saldırıda halka açık bir şekilde mint’lenen (basılan) ilk NFT de çalındı.

It wasn't just any punk that got drained today.

This hoodie punk represents the first punk ever claimed by the public, in essence the first NFT ever minted.

It took Vitalik himself to pry it away from the owner's wallet.

RIP to a legend. pic.twitter.com/2qQofQf8qP

— quit (👀,🦄) (@0xQuit) September 10, 2023