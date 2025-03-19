Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, elindeki 5 bin Dohrnii (DHN) tokenini satarak 124 bin dolar kazandı. Ancak bu satış, DHN fiyatının bir anda yarı yarıya düşmesine neden oldu.

DHN Fiyatında Büyük Düşüş

Blockchain analiz platformu Spot On Chain’e göre, Buterin 18 Mart’ta 5 bin DHN’yi 65 ETH karşılığında elden çıkardı. Bu satıştan önce, Dohrnii Labs Buterin’e 10 bin DHN token göndermişti.

Projeler, ünlü isimlere ücretsiz token dağıtarak tanıtım yapmayı amaçlasa da, Buterin daha önce birçok kez kendisine token gönderilmemesi gerektiğini vurgulamış ve bunun yerine doğrudan hayır kurumlarına bağış yapılmasını önermişti.

Satışın ardından DHN’nin fiyatı hızla 38,5 dolardan 20,7 dolara düştü. Ancak token kısa sürede toparlanarak 43,94 dolara kadar çıktı ve son olarak 39,75 dolardan işlem gördü. DHN, son bir haftada yüzde 11 düşüş yaşasa da, yıllık bazda tam 3.400.535,6 oranında şaşırtıcı bir artış sergiledi.

Buterin’in hâlâ 5 bin DHN tokeni elinde tuttuğu ve mevcut piyasa değerine göre bu varlıkların yaklaşık 190 bin dolar ettiği belirtiliyor. Fiyat dalgalanmalarını engellemek isteyen Dohrnii Labs, bu tokenlerin borsalar dışında özel alıcılarla (OTC) satılması için bir çözüm sunmayı teklif etti.

Buterin: “Token Göndermek Yerine Bağış Yapın”

Vitalik Buterin, projeleri kendisine token göndermek yerine doğrudan hayır kurumlarına bağış yapmaya çağırdı. Daha önce de kendisine gelen varlıkları bağış amaçlı kullandığını açıklamıştı.

Örneğin, Ağustos 2024’te 530 bin dolar değerinde meme coin’i hayır kurumlarına bağışladı. Ekim ayında ise 1 milyon doların üzerinde bir kripto varlığı elden çıkararak çeşitli sivil toplum kuruluşlarına destek sağladı.