Vitalik Buterin, 3 yıl önce 410 trilyondan fazla SHIB token’i neden yaktığını açıkladı.

Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB) şu anda ilk 15 kripto para arasında yer alıyor. Son birkaç yılda en popüler memecoin’ler arasında yer alan Shiba Inu (SHIB), ilk günlerinde ise bu kadar popüler değildi.

2020 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), ilk birkaç ay oldukça sessizdi. Shiba Inu’daki ilk artış, varlığın piyasa değerinin 8 milyar doların üzerine yükseldiği 2021 yılının Nisan ve Mayıs aylarında geldi.

O dönemde Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, 410 trilyon SHIB’i yakmış ve 50 trilyon SHIB’i ise Hindistan’a bağışlamıştı.

Rusya kökenli Kanadalı bilgisayar programcısı Vitalik Buterin, Shiba Inu (SHIB) token’lerini yakmasına gerekçe olarak o dönemde varlığın birkaç gün içerisinde 100 kat düşüş yaşayacağını düşünmesini gösterdi. Vitalik Buterin, Shiba Inu’nun (SHIB) beklentilerin de üzerinde performans gösterdiğini sözlerine ekledi.

Shiba Inu’da Son Durum Ne?

2021 yılından bu yana kripto paralarla ilgileneler, Shiba Inu’nun (SHIB) 2021 yılının Mayıs ayı ile Ekim ayı arasında kaydettiği performansı fark etmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında kripto para piyasasının çöküşe geçmesinden Shiba Inu (SHIB) fiyatı da olumsuz etkilendi. Shiba Inu (SHIB) 2024 yılının Şubat ayıyla birlikte yeniden hayata döndü.

Geride bıraktığımız ay SHIB %200’lük yükseliş yaşadı ve kripto para piyasasında en iyi performans gösteren projelerden biri oldu.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere son dönemde Shiba Inu (SHIB) ekosisteminde çok güçlü yükselişler yaşandı. Öyle ki son 24 saatte Shiba Inu (SHIB), Ripple’ın (XRP) ve Cardano’nun (ADA) işlem hacmini geride bıraktı.

Bununla birlikte Vitalik Buterin, 2021 yılında cüzdanındaki token’leri yakmasaydı şimdi bu SHIB’ler 12,5 milyar dolar değerinde olacaktı.