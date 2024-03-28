Vitalik Buterin, metaverse’ün hala tam olarak anlaşılmadığına inanıyor.

Metaverse sektörü 2021 yılında büyük bir popülariteye ulaştı. Bu süreçte dünyanın dört bir yanındaki dev şirketler bu alana giriş yapmak için çalışmalara başladı.

Kısa bir süre önce bu konuda açıklamalarda bulunan Vitalik Buterin, metaverse kavramının hala uygun bir şekilde tanımlanamadığına ve metaverse’ün anlam kazanabilmesi için çeşitli unsurlara sahip olması gerektiğine inanıyor.

Metaverse Yanlış Anlaşıldı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen BUIDL Asia konferansında açıklamalarda bulunan Vitalik Buterin, metaverse’ü yalnızca sanal gerçeklikle (VR) ilişkilendirmenin en yaygın yanlış anlaşılmalardan biri olduğunu söyledi. Buterin, sanal gerçekliğin insanları karmaşık ortamları hayal ettirdiğini ancak gerçekte ihtiyaç duyulan şeyin daha basit olduğunu söyledi.

Vitalik Buterin bu durumu şu sözlerle örneklendirdi:

Bana göre Metaverse çok eksik tanımlanmış şeylerden biri. Üründen çok bir markanın adı gibi. Bence insanlar, herkesin katılabileceği sanal bir evren olduğu ve bu sanal evrenin aslında kimseye ait olmadığı gibi soyut bir fikre sahipler. Ancak buradaki sorun, bu tür fikirlerin genellikle sanal gerçeklikle alakasının olmaması. Sanal gerçeklikle birlikte insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyler çok daha basit hale geliyor. Temelde dizüstü bilgisayar olmadan bir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşamak istiyorsunuz. Bu çok faydalı ama bir “verse” değil.

Vitalik Buterin’e Göre Metaverse Nasıl Olmalı?

Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e göre gerçek bir metaverse deneyimi, direkt olarak Metaverse benzeri bir ortam yaratma girişimlerinden ziyade, kripto, sanal gerçeklik ve yapay zekanın belirli yönleri de dahil olmak üzere mevcut dijital dünya unsurları bir araya getirilerek yaratılabilir.

Aklımdaki metaverse kavramına en çok benzeyen ve gerçekten mantıklı olmasını beklediğim şey, metaverse olmayı hedefleyen bir şey değil. Benim aklımdaki metaverse, sanal gerçeklik ve yapay zeka da dahil olmak üzere halihazırda sahip olduğumuz tüm farklı dijital dünya unsurlarını alıp bunları doğru bir şekilde bir araya getiren bir şey.