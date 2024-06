Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, memecoin’lerin merkeziyetsiz ağlara fayda sağlayabileceğini söyledi.

Memecoin’ler uzun yıllardır kripto para piyasasındaki ana gündem maddelerinden biri. Bazıları memecoin’leri faydalı görürken bazıları ise önemsiz ve geçici bir haves olarak değerlendiriyor. Konuyla ilgili son açıklama Vitalik Buterin’den geldi.

* zk reputation/identity/credentials

* p2p cross-border payments (much lower fees and quickly improving UX this cycle)

* decentralized social

* prediction markets (actually usable this cycle)

* privacy

* enterprise apps via zk validiums

* zk + censorship resistant voting

— vitalik.eth (@VitalikButerin) June 12, 2024