Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, memecoin’lerin merkeziyetsiz ağlara fayda sağlayabileceğini söyledi.

Memecoin’ler uzun yıllardır kripto para piyasasındaki ana gündem maddelerinden biri. Bazıları memecoin’leri faydalı görürken bazıları ise önemsiz ve geçici bir haves olarak değerlendiriyor. Konuyla ilgili son açıklama Vitalik Buterin’den geldi.

* zk reputation/identity/credentials

* p2p cross-border payments (much lower fees and quickly improving UX this cycle)

* decentralized social

* prediction markets (actually usable this cycle)

* privacy

* enterprise apps via zk validiums

* zk + censorship resistant voting — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 12, 2024

Vitalik Buterin, memecoin’lerin neden kripto para ekosistemi için faydalı olduğuna dair 7 neden sıraladı.

Memecoin’ler viral gelişmeler, topluluk ve trend güdümlerinde büyüyor. Birçok yeni yatırımcı kolay anlaşılabilir ve eğlenceli olmaları nedeniyle kripto para piyasasına memecoin’lerle merhaba diyor. Bu projelerin çoğunlukla finansal değeri bulunmuyor. Geniş toplulukları memecoin’leri değerli kılıyor.

Vitalik Buterin, memecoin’lerin eğlence ve spekülasyonun ötesinde günlük hayatta pratik uygulamaları olduğunu savunuyor. Buterin, memecoin’lerin çevrimiçi topluluklarda kimlik doğrulama, sınır ötesi ödemeler ve merkezsiz sosyal platformlarda ödüller de dahil olmak üzere yedi potansiyel kullanım alanı olduğunu vurguladı.

Ethereum’un kurucu ortağı, memecoin’lerin bilinçli kullanılması halinde topluma faydalı olabileceğine inanıyor. Buterin ayrıca memecoin’lerin içerik oluşturucularını ödüllendirmek ve topluluk katılımını teşvik etmek için merkezsiz sosyal medya platformlarına entegrasyonunun ve tahmin piyasalarında kullanımının da faydalı olduğunu söyledi.

Vitalik Buterin memecoin’lerin gizlilik, ZK Validium’lar aracılığıyla kurumsal uygulamalara entegrasyon, yönetişim süreçlerindeki faydalarına dikkat çekti.